Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/drevesina-1777446653.html
Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны
Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны - РИА Новости, 10.03.2022
Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны
Минпромторг разработал законопроект, запрещающий до конца года продажу древесины и некоторых изделий из нее в страны, которые ввели санкции против России,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:44
2022-03-10T14:47
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742214524_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_bb7ccbfbcea8d748d9c883b061d0eb7a.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минпромторг разработал законопроект, запрещающий до конца года продажу древесины и некоторых изделий из нее в страны, которые ввели санкции против России, сообщили в министерстве.Речь идет о березовой древесине, фанерном кряже и топливной щепе.Отмечается, что балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа — критически важные товары для Евросоюза. В частности, на российских производителей приходится от десяти до 15 процентов их потребления Финляндией, а значит, единовременно заместить этот объем будет невозможно.В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья.Ответ на санкцииПосле начала специальной военной операции по демилитаризации Украины страны Запада ввели новые антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний затруднили возможности для привлечения иностранного капитала. Также появились ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.В ответ на это Москва расширила список недружественных государств, в список вошли 48 стран и территорий. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Кроме того, все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742214524_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_92e7cbb53163eef191dd65478f3219c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:44 10.03.2022 (обновлено: 14:47 10.03.2022)
 
Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны

Минпромторг предложил временно запретить экспорт древесины в недружественные страны

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Заготовка леса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минпромторг разработал законопроект, запрещающий до конца года продажу древесины и некоторых изделий из нее в страны, которые ввели санкции против России, сообщили в министерстве.
Речь идет о березовой древесине, фанерном кряже и топливной щепе.

"Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза. Это позволит гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны", — подчеркнули в Минпромторге.

Отмечается, что балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа — критически важные товары для Евросоюза. В частности, на российских производителей приходится от десяти до 15 процентов их потребления Финляндией, а значит, единовременно заместить этот объем будет невозможно.
Девушка идет по проспекту Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР
В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья.

Ответ на санкции

После начала специальной военной операции по демилитаризации Украины страны Запада ввели новые антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний затруднили возможности для привлечения иностранного капитала. Также появились ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
В ответ на это Москва расширила список недружественных государств, в список вошли 48 стран и территорий. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Кроме того, все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала