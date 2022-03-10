12:44 10.03.2022 (обновлено: 14:47 10.03.2022)
Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны
Минпромторг предложил временно запретить экспорт древесины в недружественные страны
Заготовка леса. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минпромторг разработал законопроект, запрещающий до конца года продажу древесины и некоторых изделий из нее в страны, которые ввели санкции против России, сообщили в министерстве.
Речь идет о березовой древесине, фанерном кряже и топливной щепе.
"Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза. Это позволит гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны", — подчеркнули в Минпромторге.
Отмечается, что балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа — критически важные товары для Евросоюза. В частности, на российских производителей приходится от десяти до 15 процентов их потребления Финляндией, а значит, единовременно заместить этот объем будет невозможно.
В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья.
Ответ на санкции
После начала специальной военной операции по демилитаризации Украины страны Запада ввели новые антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний затруднили возможности для привлечения иностранного капитала. Также появились ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
В ответ на это Москва расширила список недружественных государств, в список вошли 48 стран и территорий. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Кроме того, все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.