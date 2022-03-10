https://ria.ru/20220310/drevesina-1777446653.html

Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны

Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны - РИА Новости, 10.03.2022

Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в недружественные страны

Минпромторг разработал законопроект, запрещающий до конца года продажу древесины и некоторых изделий из нее в страны, которые ввели санкции против России,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:44

2022-03-10T12:44

2022-03-10T14:47

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минпромторг разработал законопроект, запрещающий до конца года продажу древесины и некоторых изделий из нее в страны, которые ввели санкции против России, сообщили в министерстве.Речь идет о березовой древесине, фанерном кряже и топливной щепе.Отмечается, что балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа — критически важные товары для Евросоюза. В частности, на российских производителей приходится от десяти до 15 процентов их потребления Финляндией, а значит, единовременно заместить этот объем будет невозможно.В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья.Ответ на санкцииПосле начала специальной военной операции по демилитаризации Украины страны Запада ввели новые антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний затруднили возможности для привлечения иностранного капитала. Также появились ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.В ответ на это Москва расширила список недружественных государств, в список вошли 48 стран и территорий. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Кроме того, все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)