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Украинские войска дважды обстреляли Донецк за пять минут

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за пять минут - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за пять минут

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:31

2022-03-10T14:31

2022-03-10T14:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13.50 - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 13.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канаде представительства.Под обстрел в 14.05 также попал населенный пункт Байрак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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