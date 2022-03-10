https://ria.ru/20220310/donbass-1777448693.html

В ДНР семь человек пострадали при обстреле со стороны украинских войск

В ДНР семь человек пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.03.2022

В ДНР семь человек пострадали при обстреле со стороны украинских войск

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:56

2022-03-10T12:56

2022-03-10T12:56

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) семи мирных жителей, в том числе двух детей, с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии