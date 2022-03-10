08:51 10.03.2022 (обновлено: 08:53 10.03.2022)
Глава ЛНР встретился с жителями освобожденных районов
Глава ЛНР Пасечник: будем учить детей по учебникам, где герои наши деды, а не Бандера
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР. Архивное фото
СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 10 мар - РИА Новости. Школьники освобождённых районов Луганской народной республики будут дальше учиться по учебникам, где "герои - наши деды", а не Степан Бандера, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Будем учиться по программе, по которой мы все с вами учились. Будет нормальная история, в которой герои — наши с вами предки, наши с вами деды, которые защищали страну. Не будет там Бандеры", — заявил Пасечник на встрече с жителями Станицы Луганской, недавно освобождённой Народной милицией ЛНР.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), которая сотрудничала с нацистской Германией во времена Великой Отечественной. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России