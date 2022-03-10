https://ria.ru/20220310/donbass-1777402170.html

Глава ЛНР встретился с жителями освобожденных районов

Глава ЛНР встретился с жителями освобожденных районов - РИА Новости, 10.03.2022

Глава ЛНР встретился с жителями освобожденных районов

Школьники освобождённых районов Луганской народной республики будут дальше учиться по учебникам, где "герои - наши деды", а не Степан Бандера, заявил глава ЛНР... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:51

2022-03-10T08:51

2022-03-10T08:53

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степан бандера

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 10 мар - РИА Новости. Школьники освобождённых районов Луганской народной республики будут дальше учиться по учебникам, где "герои - наши деды", а не Степан Бандера, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), которая сотрудничала с нацистской Германией во времена Великой Отечественной. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, леонид пасечник, степан бандера