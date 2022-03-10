18:20 10.03.2022 (обновлено: 18:35 10.03.2022)
В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС
В МИД назвали заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС фейком и ложью
Чернобыльская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления об обстрелах российскими военными подстанций питания Чернобыльской АЭС являются фейками и ложью, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
"Я просто один пример приведу. Украинская сторона заявила о якобы обстрелах в районе Чернобыльской АЭС и повреждения там подачи электроэнергии с подстанций, которые питали станцию. Такие фейки мы уже опровергали многократно. Это очередная ложь запущена", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
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Он отметил, что на самом деле украинские батальоны, которые находились на расстоянии нескольких десятков километров, подорвали линию электропередачи от подстанции, которая питала ЧАЭС.
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
Ранее украинский регулятор также сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.