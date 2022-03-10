https://ria.ru/20220310/chernobyl-1777535598.html

В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС

В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС - РИА Новости, 10.03.2022

В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС

Заявления об обстрелах российскими военными подстанций питания Чернобыльской АЭС являются фейками и ложью, заявил заместитель директора департамента по вопросам РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:20

2022-03-10T18:20

2022-03-10T18:35

обострение ситуации в днр и лнр

чернобыльская аэс

в мире

россия

магатэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления об обстрелах российскими военными подстанций питания Чернобыльской АЭС являются фейками и ложью, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."Я просто один пример приведу. Украинская сторона заявила о якобы обстрелах в районе Чернобыльской АЭС и повреждения там подачи электроэнергии с подстанций, которые питали станцию. Такие фейки мы уже опровергали многократно. Это очередная ложь запущена", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что на самом деле украинские батальоны, которые находились на расстоянии нескольких десятков километров, подорвали линию электропередачи от подстанции, которая питала ЧАЭС.Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.Ранее украинский регулятор также сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.

https://ria.ru/20220310/lavrov-1777493067.html

https://ria.ru/20220309/chaes-1777359399.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чернобыльская аэс, в мире, россия, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина