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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/chernobyl-1777535598.html
В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС
В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС - РИА Новости, 10.03.2022
В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС
Заявления об обстрелах российскими военными подстанций питания Чернобыльской АЭС являются фейками и ложью, заявил заместитель директора департамента по вопросам РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:20
2022-03-10T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
чернобыльская аэс
в мире
россия
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления об обстрелах российскими военными подстанций питания Чернобыльской АЭС являются фейками и ложью, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."Я просто один пример приведу. Украинская сторона заявила о якобы обстрелах в районе Чернобыльской АЭС и повреждения там подачи электроэнергии с подстанций, которые питали станцию. Такие фейки мы уже опровергали многократно. Это очередная ложь запущена", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что на самом деле украинские батальоны, которые находились на расстоянии нескольких десятков километров, подорвали линию электропередачи от подстанции, которая питала ЧАЭС.Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.Ранее украинский регулятор также сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.
https://ria.ru/20220310/lavrov-1777493067.html
https://ria.ru/20220309/chaes-1777359399.html
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чернобыльская аэс, в мире, россия, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
18:20 10.03.2022 (обновлено: 18:35 10.03.2022)
 
В МИД опровергли заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС

В МИД назвали заявления об обстрелах Россией подстанций питания ЧАЭС фейком и ложью

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления об обстрелах российскими военными подстанций питания Чернобыльской АЭС являются фейками и ложью, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
"Я просто один пример приведу. Украинская сторона заявила о якобы обстрелах в районе Чернобыльской АЭС и повреждения там подачи электроэнергии с подстанций, которые питали станцию. Такие фейки мы уже опровергали многократно. Это очередная ложь запущена", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ
Он отметил, что на самом деле украинские батальоны, которые находились на расстоянии нескольких десятков километров, подорвали линию электропередачи от подстанции, которая питала ЧАЭС.
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
Ранее украинский регулятор также сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЧернобыльская АЭСВ миреРоссияМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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