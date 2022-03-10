https://ria.ru/20220310/bronirovaniya-1777443828.html

Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов

Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов - РИА Новости, 10.03.2022

Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов

Российские сервисы по бронированию жилья фиксируют высокий рост продаж и увеличение количества обращений отельеров на подключение к площадкам после приостановки РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:36

2022-03-10T15:36

2022-03-10T15:37

туризм

россия

booking.com

отели

новости - туризм

туризм

туристы

туту.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7d38425db240a9d059414b7f54d164.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские сервисы по бронированию жилья фиксируют высокий рост продаж и увеличение количества обращений отельеров на подключение к площадкам после приостановки деятельности Booking, рассказали РИА Новости представители отрасли."Сейчас мы видим всплеск по поискам, по продажам он также уже заметен — количество бронирований возросло более чем в два раза", — рассказал руководитель отельного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Денис Дроздовский.Увеличение спроса на раздел "отели" зафиксировали также в "Туту.ру". "За первую неделю марта у нас было больше бронирований, чем за весь февраль. А трафик на раздел с жильем на нашем сайте вырос в четыре-пять раз", — рассказал руководитель "Туту Отелей" Роман Медведев.По его словам, самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань. Суммарно на них приходится около 70 процентов спроса.Представители отечественных агрегаторов также сообщили, что не планируют повышать комиссию для гостиниц. Напротив, предлагают отельерам и путешественникам акции и скидки. Так, например, "Яндекс.Путешествия" решили поддержать владельцев объектов размещения и снизили комиссию для них до 10 процентов. "Это касается как новых, так и действующих партнеров сервиса. Льготная комиссия распространяется на бронирования, оформленные с 10 марта по 10 июня 2022 года", — уточнила гендиректор "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер."С приостановкой деятельности Booking.com размер комиссии не менялся. Также мы даем нашим пользователям возможность получать до 15 процентов кешбэка", — рассказал руководитель отельного направления компании Денис Дроздовский.Он подчеркнул, что в команде уже семь лет работают над развитием проекта, и за это время была собрана своя база жилья. Напомним, 5 марта пресс-служба Booking.com сообщила, что компания вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html

https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, booking.com, отели, новости - туризм, туризм, туристы, туту.ру, яндекс, апартаменты