https://ria.ru/20220310/bronirovaniya-1777443828.html
Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов
Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов - РИА Новости, 10.03.2022
Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов
Российские сервисы по бронированию жилья фиксируют высокий рост продаж и увеличение количества обращений отельеров на подключение к площадкам после приостановки РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:36
2022-03-10T15:36
2022-03-10T15:37
туризм
россия
booking.com
отели
новости - туризм
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туту.ру
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские сервисы по бронированию жилья фиксируют высокий рост продаж и увеличение количества обращений отельеров на подключение к площадкам после приостановки деятельности Booking, рассказали РИА Новости представители отрасли."Сейчас мы видим всплеск по поискам, по продажам он также уже заметен — количество бронирований возросло более чем в два раза", — рассказал руководитель отельного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Денис Дроздовский.Увеличение спроса на раздел "отели" зафиксировали также в "Туту.ру". "За первую неделю марта у нас было больше бронирований, чем за весь февраль. А трафик на раздел с жильем на нашем сайте вырос в четыре-пять раз", — рассказал руководитель "Туту Отелей" Роман Медведев.По его словам, самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань. Суммарно на них приходится около 70 процентов спроса.Представители отечественных агрегаторов также сообщили, что не планируют повышать комиссию для гостиниц. Напротив, предлагают отельерам и путешественникам акции и скидки. Так, например, "Яндекс.Путешествия" решили поддержать владельцев объектов размещения и снизили комиссию для них до 10 процентов. "Это касается как новых, так и действующих партнеров сервиса. Льготная комиссия распространяется на бронирования, оформленные с 10 марта по 10 июня 2022 года", — уточнила гендиректор "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер."С приостановкой деятельности Booking.com размер комиссии не менялся. Также мы даем нашим пользователям возможность получать до 15 процентов кешбэка", — рассказал руководитель отельного направления компании Денис Дроздовский.Он подчеркнул, что в команде уже семь лет работают над развитием проекта, и за это время была собрана своя база жилья. Напомним, 5 марта пресс-служба Booking.com сообщила, что компания вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html
https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, booking.com, отели, новости - туризм, туризм, туристы, туту.ру, яндекс, апартаменты
15:36 10.03.2022 (обновлено: 15:37 10.03.2022)
Уход Booking из России вызвал рост бронирований у отечественных агрегаторов
Эксперты: российские сервисы по бронированию жилья фиксируют высокий рост продаж
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские сервисы по бронированию жилья фиксируют высокий рост продаж и увеличение количества обращений отельеров на подключение к площадкам после приостановки деятельности Booking, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Сейчас мы видим всплеск по поискам, по продажам он также уже заметен — количество бронирований возросло более чем в два раза", — рассказал руководитель отельного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Денис Дроздовский.
Увеличение спроса на раздел "отели" зафиксировали также в "Туту.ру". "За первую неделю марта у нас было больше бронирований, чем за весь февраль. А трафик на раздел с жильем на нашем сайте вырос в четыре-пять раз", — рассказал руководитель "Туту Отелей" Роман Медведев.
По его словам, самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань. Суммарно на них приходится около 70 процентов спроса.
Представители отечественных агрегаторов также сообщили, что не планируют повышать комиссию для гостиниц. Напротив, предлагают отельерам и путешественникам акции и скидки.
Так, например, "Яндекс.Путешествия" решили поддержать владельцев объектов размещения и снизили комиссию для них до 10 процентов. "Это касается как новых, так и действующих партнеров сервиса. Льготная комиссия распространяется на бронирования, оформленные с 10 марта по 10 июня 2022 года", — уточнила гендиректор "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер.
"С приостановкой деятельности Booking.com размер комиссии не менялся. Также мы даем нашим пользователям возможность получать до 15 процентов кешбэка", — рассказал руководитель отельного направления компании Денис Дроздовский.
Он подчеркнул, что в команде уже семь лет работают над развитием проекта, и за это время была собрана своя база жилья.
Напомним, 5 марта пресс-служба Booking.com сообщила
, что компания вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России.