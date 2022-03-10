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"АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство автомобилей
"АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство автомобилей - РИА Новости, 10.03.2022
"АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство автомобилей
"АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, прерванные 5 марта, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:02
2022-03-10T15:21
экономика
авто
ижевск
тольятти
автоваз
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, прерванные 5 марта, говорится в сообщении компании.Обе производственные площадки "АвтоВАЗа" - в Тольятти и Ижевске - пока находятся в простое с 5 марта из-за проблем с поставками электронных компонентов."Линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линия Niva будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка", - отмечается в сообщении.Линия по сборке Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero останется на следующей неделе в режиме простоя c выплатой сотрудникам 2/3 среднего заработка.В "АвтоВАЗе" также уточнили, что ижевский завод компании будет вести подготовку к продолжению выпуска Lada Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14-18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. При этом сотрудники могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года."График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске", - подчеркнули в компании.При этом большинство подразделений по производству компонентов будут работать полный рабочий день в течение недели для обеспечения производства автомобилей и поставок в "Lada Имидж" для сервисного и послепродажного обслуживания. Также работу продолжат подразделения и дочерние компании "АвтоВАЗа", занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Lada Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Lada Сервис", добавили в компании.
https://ria.ru/20220309/legkovushki-1777358889.html
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экономика, авто, ижевск, тольятти, автоваз, россия
14:02 10.03.2022 (обновлено: 15:21 10.03.2022)
 
"АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство автомобилей

"АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 16 марта возобновит производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, прерванные 5 марта, говорится в сообщении компании.
Обе производственные площадки "АвтоВАЗа" - в Тольятти и Ижевске - пока находятся в простое с 5 марта из-за проблем с поставками электронных компонентов.
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"Линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в две смены. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линия Niva будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend. 14 и 15 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка", - отмечается в сообщении.
Линия по сборке Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero останется на следующей неделе в режиме простоя c выплатой сотрудникам 2/3 среднего заработка.
В "АвтоВАЗе" также уточнили, что ижевский завод компании будет вести подготовку к продолжению выпуска Lada Vesta нового поколения. Персонал, не задействованный в этих процессах, останется в режиме простоя 14-18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка. При этом сотрудники могут оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года.
"График работы в последующие дни будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для нормализации графика работы на своих заводах в Тольятти и Ижевске", - подчеркнули в компании.
При этом большинство подразделений по производству компонентов будут работать полный рабочий день в течение недели для обеспечения производства автомобилей и поставок в "Lada Имидж" для сервисного и послепродажного обслуживания. Также работу продолжат подразделения и дочерние компании "АвтоВАЗа", занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Lada Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Lada Сервис", добавили в компании.
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