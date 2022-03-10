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Тамбовская область
https://ria.ru/20220310/avtoprobeg-1777454731.html
В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин
В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин - РИА Новости, 10.03.2022
В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин
Более 500 машин участвовали во втором автопробеге в поддержку Российской армии, прошедшем накануне вечером в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:26
2022-03-10T13:26
тамбовская область
максим егоров
россия
тамбов
общество
признание днр и лнр в россии
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ТАМБОВ, 10 мар – РИА Новости. Более 500 машин участвовали во втором автопробеге в поддержку Российской армии, прошедшем накануне вечером в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.Акция в поддержку российских солдат и офицеров, выполняющих свой долг в специальной военной операции на Украине, состоялась по инициативе главы региона Максима Егорова, который возглавил колонну более, чем из 500 автомобилей. Автопробег стал самым массовым в ЦФО и одним из самых крупных в России.Присоединиться к автопробегу могли все желающие.Аналогичную акцию, в которой приняли участие ветераны ВДВ, ветераны Афганистана, военнослужащие тамбовского гарнизона, а также жители области, провели в Тамбове 7 марта.
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максим егоров, россия, тамбов, общество, признание днр и лнр в россии
13:26 10.03.2022
 

В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в Тамбове в поддержку российских военных на Украине
Участники автопробега в Тамбове в поддержку российских военных на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Участники автопробега в Тамбове в поддержку российских военных на Украине
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 10 мар – РИА Новости. Более 500 машин участвовали во втором автопробеге в поддержку Российской армии, прошедшем накануне вечером в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Акция в поддержку российских солдат и офицеров, выполняющих свой долг в специальной военной операции на Украине, состоялась по инициативе главы региона Максима Егорова, который возглавил колонну более, чем из 500 автомобилей. Автопробег стал самым массовым в ЦФО и одним из самых крупных в России.
Присоединиться к автопробегу могли все желающие.
Аналогичную акцию, в которой приняли участие ветераны ВДВ, ветераны Афганистана, военнослужащие тамбовского гарнизона, а также жители области, провели в Тамбове 7 марта.
"Это уже второй автопробег в поддержку Российской армии. Спасибо всем, кто откликнулся на мою инициативу. Рад, что столько тамбовчан присутствует сегодня на автопробеге. Много молодежи, которая поддерживает решения президента. Мы здесь, чтобы выразить солидарность с нашими доблестными военнослужащими и сказать: мы вместе!" – приводятся в сообщении слова приветствия Егорова к участникам пробега.
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