В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в Тамбове в поддержку российских военных на Украине
Участники автопробега в Тамбове в поддержку российских военных на Украине
ТАМБОВ, 10 мар – РИА Новости. Более 500 машин участвовали во втором автопробеге в поддержку Российской армии, прошедшем накануне вечером в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Акция в поддержку российских солдат и офицеров, выполняющих свой долг в специальной военной операции на Украине, состоялась по инициативе главы региона Максима Егорова, который возглавил колонну более, чем из 500 автомобилей. Автопробег стал самым массовым в ЦФО и одним из самых крупных в России.
Присоединиться к автопробегу могли все желающие.
Аналогичную акцию, в которой приняли участие ветераны ВДВ, ветераны Афганистана, военнослужащие тамбовского гарнизона, а также жители области, провели в Тамбове 7 марта.
"Это уже второй автопробег в поддержку Российской армии. Спасибо всем, кто откликнулся на мою инициативу. Рад, что столько тамбовчан присутствует сегодня на автопробеге. Много молодежи, которая поддерживает решения президента. Мы здесь, чтобы выразить солидарность с нашими доблестными военнослужащими и сказать: мы вместе!" – приводятся в сообщении слова приветствия Егорова к участникам пробега.