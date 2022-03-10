https://ria.ru/20220310/avtoprobeg-1777454731.html

В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин

В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин - РИА Новости, 10.03.2022

В автопробеге в поддержку армии на Тамбовщине участвовали более 500 машин

Более 500 машин участвовали во втором автопробеге в поддержку Российской армии, прошедшем накануне вечером в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:26

2022-03-10T13:26

2022-03-10T13:26

тамбовская область

максим егоров

россия

тамбов

общество

признание днр и лнр в россии

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ТАМБОВ, 10 мар – РИА Новости. Более 500 машин участвовали во втором автопробеге в поддержку Российской армии, прошедшем накануне вечером в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.Акция в поддержку российских солдат и офицеров, выполняющих свой долг в специальной военной операции на Украине, состоялась по инициативе главы региона Максима Егорова, который возглавил колонну более, чем из 500 автомобилей. Автопробег стал самым массовым в ЦФО и одним из самых крупных в России.Присоединиться к автопробегу могли все желающие.Аналогичную акцию, в которой приняли участие ветераны ВДВ, ветераны Афганистана, военнослужащие тамбовского гарнизона, а также жители области, провели в Тамбове 7 марта.

https://ria.ru/20220218/fond-1773615938.html

россия

тамбов

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим егоров, россия, тамбов, общество, признание днр и лнр в россии