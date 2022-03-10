https://ria.ru/20220310/agoniya-1777566689.html

Сенатор назвал решение Зеленского об изъятии имущества России агонией

Сенатор назвал решение Зеленского об изъятии имущества России агонией - РИА Новости, 10.03.2022

Сенатор назвал решение Зеленского об изъятии имущества России агонией

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал агонией Владимира Зеленского решение о принудительном изъятии российской... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:50

2022-03-10T22:50

2022-03-10T22:50

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал агонией Владимира Зеленского решение о принудительном изъятии российской собственности на Украине.Зеленский подписал в четверг закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь."То, что они принимают, это уже агония Зеленского и нынешней украинской власти", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, все антироссийские решения идут во вред Украине."Все неудачи Украины, как государства, которое не состоялось, заключаются только в одном – ошибочно выбранном курсе, основанном на враждебности к России. В результате это и привело к такому плачевному состоянию", - подчеркнул сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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