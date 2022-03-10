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Сенатор назвал решение Зеленского об изъятии имущества России агонией
Сенатор назвал решение Зеленского об изъятии имущества России агонией - РИА Новости, 10.03.2022
Сенатор назвал решение Зеленского об изъятии имущества России агонией
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал агонией Владимира Зеленского решение о принудительном изъятии российской... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:50
2022-03-10T22:50
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал агонией Владимира Зеленского решение о принудительном изъятии российской собственности на Украине.Зеленский подписал в четверг закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь."То, что они принимают, это уже агония Зеленского и нынешней украинской власти", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, все антироссийские решения идут во вред Украине."Все неудачи Украины, как государства, которое не состоялось, заключаются только в одном – ошибочно выбранном курсе, основанном на враждебности к России. В результате это и привело к такому плачевному состоянию", - подчеркнул сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
22:50 10.03.2022
 
Сенатор назвал решение Зеленского об изъятии имущества России агонией

Сенатор Цеков назвал решение президента Зеленского об изъятии имущества России агонией

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал агонией Владимира Зеленского решение о принудительном изъятии российской собственности на Украине.
Зеленский подписал в четверг закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
"То, что они принимают, это уже агония Зеленского и нынешней украинской власти", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, все антироссийские решения идут во вред Украине.
"Все неудачи Украины, как государства, которое не состоялось, заключаются только в одном – ошибочно выбранном курсе, основанном на враждебности к России. В результате это и привело к такому плачевному состоянию", - подчеркнул сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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