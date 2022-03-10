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Ситуация со связью с украинскими АЭС деградирует, заявил глава МАГАТЭ

Ситуация со связью с украинскими АЭС деградирует, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 10.03.2022

Ситуация со связью с украинскими АЭС деградирует, заявил глава МАГАТЭ

Ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, это вызывает беспокойство, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:04

2022-03-10T23:04

2022-03-10T23:04

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ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, это вызывает беспокойство, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.В четверг Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье."Есть проблема со связью. Системы основываются на схеме, сконструированной для работы в нормальном режиме, когда антенны функционируют, когда есть электричество. В настоящий момент все это под угрозой. У нас сейчас на самом деле деградирующая ситуация, которая вызывает беспокойство, поскольку мы постепенно теряем значительный объем информации", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.Ранее украинский регулятор сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.Позднее гендиректор МАГАТЭ заявил, что возникли проблемы с удаленной передачей данных от системы мониторинга за соблюдением гарантий, установленной на Чернобыльской АЭС.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Путин ранее заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании. По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, чернобыльская аэс, запорожская аэс, украина