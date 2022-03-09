Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/zona-1777372257.html
Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт
Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт - РИА Новости, 09.03.2022
Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение бесполетных зон, о которых просят украинские власти, чревато только расширением и затягиванием конфликта. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:07
2022-03-09T22:07
в мире
сша
россия
украина
нато
йенс столтенберг
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение бесполетных зон, о которых просят украинские власти, чревато только расширением и затягиванием конфликта."Появление американских военных на Украине, на украинской территории, земле, или американских летчиков в украинском воздушном пространстве в полном или ограниченном масштабе, почти наверняка привело бы к прямому конфликту между США, между НАТО и Россией, расширению конфликта, его затягиванию, сделало бы его гораздо более кровопролитным чем то, что уже есть. Это было бы не интересах наших стран, не в интересах Украины", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс."Я не могу, очевидно, говорить за НАТО, но мы слышали тот же посыл от генерального секретаря Йенса Столтенберга", - добавил он.Трасс в свою очередь выступила за то, чтобы противодействовать российской авиации поставками зенитных средств украинским военным.
https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, нато, йенс столтенберг, энтони блинкен
22:07 09.03.2022
 
Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт

Госсекретарь Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение бесполетных зон, о которых просят украинские власти, чревато только расширением и затягиванием конфликта.
"Появление американских военных на Украине, на украинской территории, земле, или американских летчиков в украинском воздушном пространстве в полном или ограниченном масштабе, почти наверняка привело бы к прямому конфликту между США, между НАТО и Россией, расширению конфликта, его затягиванию, сделало бы его гораздо более кровопролитным чем то, что уже есть. Это было бы не интересах наших стран, не в интересах Украины", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.
"Я не могу, очевидно, говорить за НАТО, но мы слышали тот же посыл от генерального секретаря Йенса Столтенберга", - добавил он.
Трасс в свою очередь выступила за то, чтобы противодействовать российской авиации поставками зенитных средств украинским военным.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Неадекватность Запада работает на Россию
 
В миреСШАРоссияУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала