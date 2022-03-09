Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт
Госсекретарь Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение бесполетных зон, о которых просят украинские власти, чревато только расширением и затягиванием конфликта.
"Появление американских военных на Украине, на украинской территории, земле, или американских летчиков в украинском воздушном пространстве в полном или ограниченном масштабе, почти наверняка привело бы к прямому конфликту между США, между НАТО и Россией, расширению конфликта, его затягиванию, сделало бы его гораздо более кровопролитным чем то, что уже есть. Это было бы не интересах наших стран, не в интересах Украины", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.
"Я не могу, очевидно, говорить за НАТО, но мы слышали тот же посыл от генерального секретаря Йенса Столтенберга", - добавил он.
Трасс в свою очередь выступила за то, чтобы противодействовать российской авиации поставками зенитных средств украинским военным.
5 марта, 08:00Неадекватность Запада работает на Россию