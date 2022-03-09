https://ria.ru/20220309/zona-1777372257.html

Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт

Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт - РИА Новости, 09.03.2022

Блинкен: бесполетная зона над Украиной только расширит и затянет конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение бесполетных зон, о которых просят украинские власти, чревато только расширением и затягиванием конфликта. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:07

2022-03-09T22:07

2022-03-09T22:07

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нато

йенс столтенберг

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение бесполетных зон, о которых просят украинские власти, чревато только расширением и затягиванием конфликта."Появление американских военных на Украине, на украинской территории, земле, или американских летчиков в украинском воздушном пространстве в полном или ограниченном масштабе, почти наверняка привело бы к прямому конфликту между США, между НАТО и Россией, расширению конфликта, его затягиванию, сделало бы его гораздо более кровопролитным чем то, что уже есть. Это было бы не интересах наших стран, не в интересах Украины", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс."Я не могу, очевидно, говорить за НАТО, но мы слышали тот же посыл от генерального секретаря Йенса Столтенберга", - добавил он.Трасс в свою очередь выступила за то, чтобы противодействовать российской авиации поставками зенитных средств украинским военным.

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

сша

россия

украина

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, украина, нато, йенс столтенберг, энтони блинкен