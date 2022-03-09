https://ria.ru/20220309/vto-1777230703.html

Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД

Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022

Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД

Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:56

2022-03-09T09:56

2022-03-09T10:35

всемирная торговая организация (вто)

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя санкции, введенные Евросоюзом."Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими национальными торгово-экономическими интересами в рамках многосторонней торговой системы", - подчеркнул он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

всемирная торговая организация (вто), экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)