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Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД
Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022
Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД
Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:56
2022-03-09T10:35
всемирная торговая организация (вто)
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя санкции, введенные Евросоюзом."Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими национальными торгово-экономическими интересами в рамках многосторонней торговой системы", - подчеркнул он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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всемирная торговая организация (вто), экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:56 09.03.2022 (обновлено: 10:35 09.03.2022)
 
Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД

МИД: Россия пока не поднимает вопрос о пересмотре отношений с ВТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя санкции, введенные Евросоюзом.
"Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими национальными торгово-экономическими интересами в рамках многосторонней торговой системы", - подчеркнул он.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
Всемирная торговая организация (ВТО)ЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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