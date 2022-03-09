09:56 09.03.2022 (обновлено: 10:35 09.03.2022)
Вопрос пересмотра отношений с ВТО пока не стоит, заявили в МИД
МИД: Россия пока не поднимает вопрос о пересмотре отношений с ВТО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя санкции, введенные Евросоюзом.
"Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими национальными торгово-экономическими интересами в рамках многосторонней торговой системы", - подчеркнул он.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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