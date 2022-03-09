https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777152842.html

Дмитрий Биричевский: ответ России на санкции Запада будет чувствительным

Дмитрий Биричевский: ответ России на санкции Запада будет чувствительным - РИА Новости, 09.03.2022

Дмитрий Биричевский: ответ России на санкции Запада будет чувствительным

У России есть необходимый запас прочности для корректировки финансовой политики в текущих условиях, считает директор департамента экономического сотрудничества... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:30

2022-03-09T10:30

2022-03-09T10:31

интервью - авторы

россия

евросоюз

санкции

сша

дмитрий биричевский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765658104_0:125:3120:1881_1920x0_80_0_0_3b9359535b3169768d7ca0d5c41880f8.jpg

У России есть необходимый запас прочности для корректировки финансовой политики в текущих условиях, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В интервью РИА Новости дипломат также рассказал о том, стоит ли Западу ждать ответных мер Москвы в газовой сфере, будет ли Россия оспаривать введенные ограничения в ВТО, и возможен ли выход страны из этой организации.– ЕС запретил поставки в Россию высокотехнологичной продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов. Чем Россия намерена замещать эти технологии? Имеются ли у нас соответствующие возможности? К каким странам можем обратиться за помощью?– Данный вопрос не относится к сфере ответственности внешнеполитического ведомства. На него компетентно и аргументированно ответят профильные структуры, прежде всего Минпромторг и Роскосмос. От себя могу сказать, что Россия обладает мощным признанным в мире научно-техническим потенциалом. Соответствующим отраслям не придется развиваться в изоляции – у нас были, есть и остаются партнеры по всему миру, заинтересованные в совместной взаимовыгодной работе во всех, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики.– ЕС запретил продавать России лайнеры Airbus, а американский Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний. Чем Россия планирует замещать европейские самолеты, которые составляют сейчас почти половину российского авиапарка? Кто теперь будет осуществлять техподдержку вместо американцев и европейцев? Или Россия сможет обойтись своими средствами? Не обрушит ли мировой авиарынок одновременное возвращение всех находящихся в лизинге у российских компаний бортов?– Рассматриваем решения американских и ЕСовских властей как беспрецедентную попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения, ориентированные на обеспечение законных интересов в области национальной безопасности. Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях. Вместе с тем по вопросам, касающимся принятия конкретных мер по противодействию введенным Западом санкций, рекомендовали бы обращаться к курирующим данную отрасль ведомствам – министерству транспорта России и Росавиации.– Как вы оцениваете последствия отключения семи российских банков от SWIFT на текущем этапе? Есть ли у Москвы план на случай, если под отключение от SWIFT попадут все российские банки? По мнению экспертов, запрет транзакций Центробанка и заморозка его активов может привести в итоге к обвалу обменного курса рубля. Ждет ли Москва какой-то помощи от своих партнеров, возможно, от Китая?– Как известно, российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется.Мы уже давно трезво оцениваем риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагаемся только на собственные силы и возможности. В этом контексте, естественно, российские власти прилагают значительные усилия, чтобы обезопасить свои торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия. Сокращение использования доллара, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах и установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами – ключевые элементы российской экономической политики.– Министр экономики и финансов Франции заявил, что страны Евросоюза намерены начать "тотальную экономическую войну" против России. Что Россия может предпринять, чтобы предотвратить дальнейшие удары по российской экономике?– К сожалению, Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. С конца февраля в отношении нашей страны были поэтапно введены четыре пакета новых экономических и секторальных санкций. Рестрикции предусматривают широкие ограничения в финансовой, технологической, авиационной и космической сферах.Тем не менее, в ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности. Неоднократно уже отмечали, что ограничительные меры ЕС являются нелегитимными, подрывающими устои международного права и, помимо всего прочего, противоречащими интересам самого Евросоюза. Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса.Руководством страны в оперативном порядке предприняты шаги, нацеленные на защиту российской экономики, в числе которых комплекс мер по финансовому контролю, поддержке малого и среднего бизнеса, стимулированию информационно-технологической отрасли, социально-экономической поддержке населения. Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения.– Намерена ли Москва оспаривать введенные против нее торговые ограничения в ВТО? Учитывая то, что организация никак не отреагировала на беспрецедентные санкции против России, доказывает ли это бесполезность ВТО? Можем ли мы выйти из ее рядов?– Москва готова оспаривать те торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм организации. Мы имеем достаточный опыт успешной защиты своих интересов в органе по разрешению споров ВТО и намерены продолжать практику привлечения данного арбитража для оспаривания неправомерных торговых ограничений, введенных со стороны других стран-членов и нарушающих многосторонние соглашения и их собственные обязательства в этой организации. Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими национальными торгово-экономическими интересами в рамках многосторонней торговой системы.– Какие ответные меры экономического характера готовит Россия Западу? Будет ли это связано с поставками газа?– Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно по всем направлениям и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов.Что касается газовой сферы. Россия не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа на европейский рынок. Российские компании продолжают выполнять контрактные обязательства как в части поставок, так и транзита.Мы последовательно предпринимали меры по укреплению энергобезопасности за счет диверсификации маршрутов газоснабжения в Европе. К сожалению, ЕС и Германия решили использовать энергетику в качестве политического инструмента, о чем свидетельствует недавнее решение германских властей о прекращении процесса сертификации газопровода "Северный поток — 2". Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы. Вместе с тем он стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами. Неизбежные последствия отказа от "Северного потока — 2" мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, евросоюз, санкции, сша, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)