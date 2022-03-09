https://ria.ru/20220309/voennye-1777208656.html
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину - РИА Новости, 09.03.2022
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину
Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T03:53
2022-03-09T03:53
2022-03-09T03:53
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владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и административные меры, сообщает газета Independent.Отмечается, что военным, которые поедут на Украину, грозят дисциплинарные и административные меры.По данным газеты, ведомство выступило с заявлением после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они поехали на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину
Independent: минобороны Британии заявило, что военным запрещено отправляться на Украину