https://ria.ru/20220309/voennye-1777208656.html

СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину

СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину - РИА Новости, 09.03.2022

СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину

Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T03:53

2022-03-09T03:53

2022-03-09T03:53

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

лондон

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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и административные меры, сообщает газета Independent.Отмечается, что военным, которые поедут на Украину, грозят дисциплинарные и административные меры.По данным газеты, ведомство выступило с заявлением после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они поехали на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/samolety-1777202150.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон