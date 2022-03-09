Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/voennye-1777208656.html
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину - РИА Новости, 09.03.2022
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину
Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T03:53
2022-03-09T03:53
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_0:68:1800:1081_1920x0_80_0_0_66c24b1686b28c1dca60685d04c12102.jpg
ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и административные меры, сообщает газета Independent.Отмечается, что военным, которые поедут на Украину, грозят дисциплинарные и административные меры.По данным газеты, ведомство выступило с заявлением после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они поехали на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/samolety-1777202150.html
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_143:0:1800:1243_1920x0_80_0_0_3146dd3bfbabbdf51b49286fecd9ae98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон
03:53 09.03.2022
 
СМИ: минобороны Британии запретило своим военным отправляться на Украину

Independent: минобороны Британии заявило, что военным запрещено отправляться на Украину

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и административные меры, сообщает газета Independent.

"Всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления. Это относится (к военнослужащим) вне зависимости от того, находятся они в увольнении или нет", — приводит издание слова из заявления МО.

Отмечается, что военным, которые поедут на Украину, грозят дисциплинарные и административные меры.
По данным газеты, ведомство выступило с заявлением после того, как четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка, пропали без вести. Предполагается, что они поехали на Украину.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
00:50
Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала