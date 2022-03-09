Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/uran-1777247862.html
Эксперт прокомментировал решение США сохранить импорт российского урана
Эксперт прокомментировал решение США сохранить импорт российского урана - РИА Новости, 09.03.2022
Эксперт прокомментировал решение США сохранить импорт российского урана
США не водят запрет на покупки обогащенного урана из России для обеспечения топливом своих АЭС, потому что понимают, что иначе это приведет к критическим... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:30
2022-03-09T11:43
магатэ
сша
россия
санкции в отношении россии
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США не водят запрет на покупки обогащенного урана из России для обеспечения топливом своих АЭС, потому что понимают, что иначе это приведет к критическим последствиям для американской атомной энергетики, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.Запрет США на импорт энергоносителей из России не распространяется на уран, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, РФ, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль. Представители сектора выступают за то, чтобы Белый дом сохранил разрешение на импорт урана из РФ."Как и предсказывалось, США не решились вводить запрет на импорт российского обогащенного уранового продукта. Американская сторона понимает, что будет, если поставки прекратятся. Повторю то, что уже говорил недавно – из-за того, что целый ряд АЭС в США работает, едва покрывая убытки, а то и убыточны, отказ от поставок обогащенного урана из России и, как следствие, повышение цен на ядерное топливо будет соломинкой, ломающей спину верблюду", - сказал Уваров.Атомная энергетика США является крупнейшей в мире по вырабатываемой энергии. Как следует из базы данных PRIS Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас в США эксплуатируются 93 атомных энергоблока суммарной установленной электрической мощностью 95,5 ГВт, вырабатывающих примерно 20% электроэнергии в стране.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777234377.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bbd50a7ba26c5188f2446b38696f4942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, сша, россия, санкции в отношении россии, экономика, в мире
11:30 09.03.2022 (обновлено: 11:43 09.03.2022)
 
Эксперт прокомментировал решение США сохранить импорт российского урана

Эксперт Уваров: США боятся обвала своей атомной энергетики при отказе от урана из России

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Здание Капитолия в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США не водят запрет на покупки обогащенного урана из России для обеспечения топливом своих АЭС, потому что понимают, что иначе это приведет к критическим последствиям для американской атомной энергетики, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.
Запрет США на импорт энергоносителей из России не распространяется на уран, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, РФ, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль. Представители сектора выступают за то, чтобы Белый дом сохранил разрешение на импорт урана из РФ.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
10:23
Китай раскритиковал запрет США на импорт российской нефти
"Как и предсказывалось, США не решились вводить запрет на импорт российского обогащенного уранового продукта. Американская сторона понимает, что будет, если поставки прекратятся. Повторю то, что уже говорил недавно – из-за того, что целый ряд АЭС в США работает, едва покрывая убытки, а то и убыточны, отказ от поставок обогащенного урана из России и, как следствие, повышение цен на ядерное топливо будет соломинкой, ломающей спину верблюду", - сказал Уваров.
Атомная энергетика США является крупнейшей в мире по вырабатываемой энергии. Как следует из базы данных PRIS Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас в США эксплуатируются 93 атомных энергоблока суммарной установленной электрической мощностью 95,5 ГВт, вырабатывающих примерно 20% электроэнергии в стране.
 
МАГАТЭСШАРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала