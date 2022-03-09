11:30 09.03.2022 (обновлено: 11:43 09.03.2022)
Эксперт прокомментировал решение США сохранить импорт российского урана
Эксперт Уваров: США боятся обвала своей атомной энергетики при отказе от урана из России
Здание Капитолия в Вашингтоне
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США не водят запрет на покупки обогащенного урана из России для обеспечения топливом своих АЭС, потому что понимают, что иначе это приведет к критическим последствиям для американской атомной энергетики, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.
Запрет США на импорт энергоносителей из России не распространяется на уран, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, РФ, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль. Представители сектора выступают за то, чтобы Белый дом сохранил разрешение на импорт урана из РФ.
"Как и предсказывалось, США не решились вводить запрет на импорт российского обогащенного уранового продукта. Американская сторона понимает, что будет, если поставки прекратятся. Повторю то, что уже говорил недавно – из-за того, что целый ряд АЭС в США работает, едва покрывая убытки, а то и убыточны, отказ от поставок обогащенного урана из России и, как следствие, повышение цен на ядерное топливо будет соломинкой, ломающей спину верблюду", - сказал Уваров.
Атомная энергетика США является крупнейшей в мире по вырабатываемой энергии. Как следует из базы данных PRIS Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас в США эксплуатируются 93 атомных энергоблока суммарной установленной электрической мощностью 95,5 ГВт, вырабатывающих примерно 20% электроэнергии в стране.