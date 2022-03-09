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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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План Джонсона по Украине не стал откровением для России, заявила Захарова
План Джонсона по Украине не стал откровением для России, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022
План Джонсона по Украине не стал откровением для России, заявила Захарова
План премьера Британии Бориса Джонсона не стал откровением для Москвы, экономическое удушение России открыто декларируется в качестве официальной задачи... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:34
2022-03-09T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
лондон
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
борис джонсон
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. План премьера Британии Бориса Джонсона не стал откровением для Москвы, экономическое удушение России открыто декларируется в качестве официальной задачи британской внешней политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Джонсон ранее представил план действий по Украине, состоящий из шести пунктов. План предусматривает такие меры, как мобилизация международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны, усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации того, что Россия делает на Украине"."Анонсированную премьер-министром Британии Джонсоном инициативу о создании, как он сказал Международной группы поддержки Украины, мы рассматриваем как очередное подтверждение претензий Лондона на лидирующую роль в антироссийских усилиях коллективного Запада. При этом позиционируя данную структуру как некий альянс солидарности с Украиной в гуманитарных вопросах, британское руководство прямо говорит о том, что перед единомышленниками будут стоять такие, как они сказали, гуманитарные, задачи, как продолжение накачивания киевского режима вооружениями, усиление экономического давления на Москву и противодействие "ползучей нормализации того, что делает Россия на Украине", - сказала она в ходе брифинга в среду."Поэтому отвечая кратко: так себе планчик", - резюмировала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
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в мире, россия, лондон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, борис джонсон, великобритания
15:34 09.03.2022
 
План Джонсона по Украине не стал откровением для России, заявила Захарова

Захарова: план Джонсона по противодействию нацификации Украины не стал откровением

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. План премьера Британии Бориса Джонсона не стал откровением для Москвы, экономическое удушение России открыто декларируется в качестве официальной задачи британской внешней политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Джонсон ранее представил план действий по Украине, состоящий из шести пунктов. План предусматривает такие меры, как мобилизация международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны, усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации того, что Россия делает на Украине".
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"Анонсированную премьер-министром Британии Джонсоном инициативу о создании, как он сказал Международной группы поддержки Украины, мы рассматриваем как очередное подтверждение претензий Лондона на лидирующую роль в антироссийских усилиях коллективного Запада. При этом позиционируя данную структуру как некий альянс солидарности с Украиной в гуманитарных вопросах, британское руководство прямо говорит о том, что перед единомышленниками будут стоять такие, как они сказали, гуманитарные, задачи, как продолжение накачивания киевского режима вооружениями, усиление экономического давления на Москву и противодействие "ползучей нормализации того, что делает Россия на Украине", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"В целом обнародование Лондоном свежих планов по противодействию усилиям по демилитаризации и денацификации Украины никаким откровением не стало. Экономическое удушение нашей страны открыто декларируется в качестве официальной задачи британской внешней политики", - сказала она.
"Поэтому отвечая кратко: так себе планчик", - резюмировала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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