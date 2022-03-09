14:24 09.03.2022 (обновлено: 15:00 09.03.2022)
Путин и ас-Сиси обсудили ситуацию на Украине
Президент Путин обсудил с египетским коллегой ас-Сиси ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
КАИР, 9 мар - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о важности диалога как средства решения украинского кризиса, сообщил в среду официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады.
"Президенты обменялись мнениями по поводу событий российско-украинского кризиса, египетский лидер подчеркнул важность превалирования диалога. Египет поддерживает все дипломатические усилия, нацеленные на быстрое урегулирование кризиса в политическом плане для предотвращения ухудшения ситуации", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении Рады. Отмечается, что Египет готов поддержать дипломатические усилия действиями как двустороннего характера, так и подразумевающими участие многих сторон.
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"Также египетский президент высоко оценил предпринятые РФ меры для обеспечения эвакуации египетских граждан с Украины", - сообщил Рады. Кроме того, президенты обсудили способы укрепления стратегического сотрудничества Москвы и Каира через различные совместные проекты. Стороны подчеркнули крепкие дружеские отношения между странами в различных сферах.
Начальник национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в понедельник, что без участия украинской стороны завершается гуманитарная операция по эвакуации из опасных районов Херсонской области через Крым в Новороссийск 223 иностранных граждан, в том числе 15 граждан Египта.
Кабинет министров Египта еще 23 февраля обсудил возможные негативные последствия конфликта вокруг Украины и подготовил решения в случае проблем с поставками из РФ и с Украины: в частности, министры обсудили список товаров, импортируемых из этих стран, в первую очередь пшеницы. Премьер-министр Мустафа Мадбули сообщил, что на данный момент запасов пшеницы хватит на четыре месяца. В апреле ожидается начало поставок местного урожая. Также кабмин обсудил возможный негативный эффект от кризиса для туризма и стоимости топлива: правительство приложит максимальные усилия для поиска альтернативных рынков туризма в случае негативного развития событий.
Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортирует значительное количество зерна.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.