https://ria.ru/20220309/ukraina-1777278463.html

В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине

В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым – регион России, надо признать это де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:49

2022-03-09T13:49

2022-03-09T15:18

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

владимир путин

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россия

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нато

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым – регион России, надо признать это де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией. Также, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."По нюансам, конечно, наверное, лучше спрашивать украинскую сторону, все-таки это было заявление президента Украины. Это первое. Что касается нашей позиции, она хорошо известна. Она уже неоднократно доводилась и до сведения украинской стороны, и до сведения многочисленных собеседников телефонных нашего президента, глав государств европейских и иных", - сказал Песков журналистам.Песков отметил, что Крым - российский регион, "нужно знать это и де-факто, и де-юре". Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны РФ."Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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