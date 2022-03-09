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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777278463.html
В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине
В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым – регион России, надо признать это де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:49
2022-03-09T15:18
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
киев
севастополь
россия
оон
нато
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым – регион России, надо признать это де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией. Также, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."По нюансам, конечно, наверное, лучше спрашивать украинскую сторону, все-таки это было заявление президента Украины. Это первое. Что касается нашей позиции, она хорошо известна. Она уже неоднократно доводилась и до сведения украинской стороны, и до сведения многочисленных собеседников телефонных нашего президента, глав государств европейских и иных", - сказал Песков журналистам.Песков отметил, что Крым - российский регион, "нужно знать это и де-факто, и де-юре". Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны РФ."Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
киев
севастополь
россия
украина
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир зеленский, владимир путин, киев, севастополь, россия, оон, нато, в мире, дмитрий песков, украина, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика
13:49 09.03.2022 (обновлено: 15:18 09.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине

В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности искать компромисс по Крыму и Донбассу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым – регион России, надо признать это де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией. Также, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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"По нюансам, конечно, наверное, лучше спрашивать украинскую сторону, все-таки это было заявление президента Украины. Это первое. Что касается нашей позиции, она хорошо известна. Она уже неоднократно доводилась и до сведения украинской стороны, и до сведения многочисленных собеседников телефонных нашего президента, глав государств европейских и иных", - сказал Песков журналистам.
Песков отметил, что Крым - российский регион, "нужно знать это и де-факто, и де-юре". Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны РФ.
"Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

Люди готовят еду у подъезда жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

Мужчины набирают питьевую воду в различные емкости во дворе жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Счастья радуется освобождению города.

Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

Жительница села Приморское в Донецкой народной республике, освобожденного военнослужащими Народной милиции ДНР
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

Жители села Бугас прячутся от артобстрела в подвале дома
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

Военнослужащий армии ДНР чинит бронетехнику на дороге в селе Бугас
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

Украинский флаг на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевСевастопольРоссияООННАТОВ миреДмитрий ПесковУкраинаРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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