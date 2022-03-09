https://ria.ru/20220309/ukraina-1777235594.html

Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь

Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.03.2022

Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь

Китайский Красный крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов, включая продовольствие, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:29

2022-03-09T10:29

2022-03-09T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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китай

украина

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красный крест

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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китайский Красный крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов, включая продовольствие, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Общество Красного Креста Китая сообщило, что по просьбе украинской стороны передаст Украинскому Красному Кресту партию гуманитарной помощи, включая продукты питания и предметы первой необходимости на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов", - заявил дипломат. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.В свою очередь Общество Красного Креста Китая сообщило, что 9 марта из Пекина самолетом отправило 1 тысячу "семейных наборов", они будут переданы непосредственно Красному Кресту Украины, который займется распределением помощи на местах. В каждом наборе есть одеяло, водонепроницаемая подстилка, полотенце, посуда, ведро, фонарик и другие предметы первой необходимости для людей, покинувших свои дома из-за конфликта.Китайский Красный крест продолжит следить за развитием ситуации на Украине и в рамках своих возможностей будет оказывать требуемую помощь.Министр иностранных дел Китая Ван И призвал международное сообщество предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис на Украине и выдвинул соответствующую инициативу, которая предусматривает недопущение политизации гуманитарных вопросов, эффективную защиту гражданского населения, обеспечение бесперебойного и безопасного доступа для оказания гуманитарной помощи, всеобщее внимание вопросам надлежащего размещения беженцев, обеспечение безопасности иностранных граждан на Украине и предоставление им возможности безопасно покинуть страну, а также поддержку координирующей роли ООН в обеспечении гуманитарной помощи и работе кризисного координатора ООН на Украине.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html

https://ria.ru/20220301/krizis-1775710569.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, китай, украина, си цзиньпин, красный крест