10:29 09.03.2022 (обновлено: 12:04 09.03.2022)
Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь
Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
Автомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китайский Красный крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов, включая продовольствие, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Общество Красного Креста Китая сообщило, что по просьбе украинской стороны передаст Украинскому Красному Кресту партию гуманитарной помощи, включая продукты питания и предметы первой необходимости на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов", - заявил дипломат. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.
В свою очередь Общество Красного Креста Китая сообщило, что 9 марта из Пекина самолетом отправило 1 тысячу "семейных наборов", они будут переданы непосредственно Красному Кресту Украины, который займется распределением помощи на местах. В каждом наборе есть одеяло, водонепроницаемая подстилка, полотенце, посуда, ведро, фонарик и другие предметы первой необходимости для людей, покинувших свои дома из-за конфликта.
Китайский Красный крест продолжит следить за развитием ситуации на Украине и в рамках своих возможностей будет оказывать требуемую помощь.
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал международное сообщество предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис на Украине и выдвинул соответствующую инициативу, которая предусматривает недопущение политизации гуманитарных вопросов, эффективную защиту гражданского населения, обеспечение бесперебойного и безопасного доступа для оказания гуманитарной помощи, всеобщее внимание вопросам надлежащего размещения беженцев, обеспечение безопасности иностранных граждан на Украине и предоставление им возможности безопасно покинуть страну, а также поддержку координирующей роли ООН в обеспечении гуманитарной помощи и работе кризисного координатора ООН на Украине.