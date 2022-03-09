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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777235594.html
Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь
Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.03.2022
Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь
Китайский Красный крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов, включая продовольствие, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:29
2022-03-09T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
китай
украина
си цзиньпин
красный крест
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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китайский Красный крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов, включая продовольствие, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Общество Красного Креста Китая сообщило, что по просьбе украинской стороны передаст Украинскому Красному Кресту партию гуманитарной помощи, включая продукты питания и предметы первой необходимости на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов", - заявил дипломат. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.В свою очередь Общество Красного Креста Китая сообщило, что 9 марта из Пекина самолетом отправило 1 тысячу "семейных наборов", они будут переданы непосредственно Красному Кресту Украины, который займется распределением помощи на местах. В каждом наборе есть одеяло, водонепроницаемая подстилка, полотенце, посуда, ведро, фонарик и другие предметы первой необходимости для людей, покинувших свои дома из-за конфликта.Китайский Красный крест продолжит следить за развитием ситуации на Украине и в рамках своих возможностей будет оказывать требуемую помощь.Министр иностранных дел Китая Ван И призвал международное сообщество предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис на Украине и выдвинул соответствующую инициативу, которая предусматривает недопущение политизации гуманитарных вопросов, эффективную защиту гражданского населения, обеспечение бесперебойного и безопасного доступа для оказания гуманитарной помощи, всеобщее внимание вопросам надлежащего размещения беженцев, обеспечение безопасности иностранных граждан на Украине и предоставление им возможности безопасно покинуть страну, а также поддержку координирующей роли ООН в обеспечении гуманитарной помощи и работе кризисного координатора ООН на Украине.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html
https://ria.ru/20220301/krizis-1775710569.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, китай, украина, си цзиньпин, красный крест
10:29 09.03.2022 (обновлено: 12:04 09.03.2022)
 
Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь

Китайский Красный Крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
Автомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китайский Красный крест предоставит Украине гуманитарную помощь на 790 тысяч долларов, включая продовольствие, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Общество Красного Креста Китая сообщило, что по просьбе украинской стороны передаст Украинскому Красному Кресту партию гуманитарной помощи, включая продукты питания и предметы первой необходимости на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов", - заявил дипломат. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 10:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Китае рассказали, кто на самом деле стоит за кризисом на Украине
В свою очередь Общество Красного Креста Китая сообщило, что 9 марта из Пекина самолетом отправило 1 тысячу "семейных наборов", они будут переданы непосредственно Красному Кресту Украины, который займется распределением помощи на местах. В каждом наборе есть одеяло, водонепроницаемая подстилка, полотенце, посуда, ведро, фонарик и другие предметы первой необходимости для людей, покинувших свои дома из-за конфликта.
Китайский Красный крест продолжит следить за развитием ситуации на Украине и в рамках своих возможностей будет оказывать требуемую помощь.
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал международное сообщество предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис на Украине и выдвинул соответствующую инициативу, которая предусматривает недопущение политизации гуманитарных вопросов, эффективную защиту гражданского населения, обеспечение бесперебойного и безопасного доступа для оказания гуманитарной помощи, всеобщее внимание вопросам надлежащего размещения беженцев, обеспечение безопасности иностранных граждан на Украине и предоставление им возможности безопасно покинуть страну, а также поддержку координирующей роли ООН в обеспечении гуманитарной помощи и работе кризисного координатора ООН на Украине.
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1 марта, 02:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРКитайУкраинаСи ЦзиньпинКрасный Крест
 
 
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