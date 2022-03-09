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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777222627.html
Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте
Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте - РИА Новости, 09.03.2022
Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте
В распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:10
2022-03-09T10:13
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года", — сказал он журналистам.Конашенков подчеркнул, что в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима об отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы "политико-дипломатическим путем"."Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений", — заявил генерал.Он уточнил, что в распоряжении России находится приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне "операции объединенных сил" в Донбассе. Существенное внимание в документе уделяется вопросам "отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации".Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, добавляет Конашенков. Но известно, что американские и британские инструкторы натаскивали некоторые украинские подразделения по программам подготовки "натовского стандарта". В частности, они тренировали батальонно-тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.По сведениям Москвы, украинцы собирались завершить подготовку к наступлению на Донбасс 28 февраля, но российская спецоперация сорвала эти планы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/spetsoperatsiya-1777193036.html
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донецкая народная республика
россия
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Конашенков: "Документы подтверждают скрытую подготовку наступательной операции на Донбассе"
Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.
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донецкая народная республика, россия, украина, признание днр и лнр в россии
09:10 09.03.2022 (обновлено: 10:13 09.03.2022)
 
Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте

Минобороны России показало документы ВС Украины с планами наступления на Донбасс в марте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года", — сказал он журналистам.
Конашенков подчеркнул, что в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима об отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы "политико-дипломатическим путем".
"Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений", — заявил генерал.
Он уточнил, что в распоряжении России находится приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне "операции объединенных сил" в Донбассе. Существенное внимание в документе уделяется вопросам "отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации".
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Вчера, 22:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, добавляет Конашенков. Но известно, что американские и британские инструкторы натаскивали некоторые украинские подразделения по программам подготовки "натовского стандарта". В частности, они тренировали батальонно-тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
По сведениям Москвы, украинцы собирались завершить подготовку к наступлению на Донбасс 28 февраля, но российская спецоперация сорвала эти планы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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