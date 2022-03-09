Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/tseny-1777291223.html
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.03.2022
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин
Власти РФ внимательно мониторят цены на социально значимые продукты питания, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольствия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:44
2022-03-09T15:16
россия
продукты
цены
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758117366_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_56eabd806e8f44a046d1dbb504f99f1a.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти РФ внимательно мониторят цены на социально значимые продукты питания, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров, для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220304/fas-1776449684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758117366_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_946d0635fb0fc37b5d2e59dc35b97b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, продукты, цены, михаил мишустин
14:44 09.03.2022 (обновлено: 15:16 09.03.2022)
 
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: власти внимательно мониторят цены на социально значимые продукты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти РФ внимательно мониторят цены на социально значимые продукты питания, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров, для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия", - сказал Мишустин.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:38
ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о ценах
 
РоссияПродуктыЦеныМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала