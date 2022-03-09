https://ria.ru/20220309/tseny-1777291223.html
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.03.2022
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин
Власти РФ внимательно мониторят цены на социально значимые продукты питания, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольствия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:44
2022-03-09T14:44
2022-03-09T15:16
россия
продукты
цены
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти РФ внимательно мониторят цены на социально значимые продукты питания, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров, для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, продукты, цены, михаил мишустин
14:44 09.03.2022 (обновлено: 15:16 09.03.2022)
Власти мониторят цены на социально значимые продукты, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: власти внимательно мониторят цены на социально значимые продукты