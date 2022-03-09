https://ria.ru/20220309/zasedanie-1777226660.html
Заседание правительства под руководством Михаила Мишустина
Заседание правительства под руководством Михаила Мишустина - РИА Новости, 09.03.2022
Заседание правительства под руководством Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:32
2022-03-09T14:32
2022-03-09T14:32
политика
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Михаил Мишустин проводит заседание Правительства РФ
LIVE: Михаил Мишустин проводит заседание Правительства РФ
2022-03-09T14:32
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PT13M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, видео
Заседание правительства под руководством Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2022-03-09T14:32
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PT13M53S
Заседание правительства под руководством Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.