https://ria.ru/20220309/tsel-1777205074.html

Нуланд назвала цель США на Украине

Нуланд назвала цель США на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Нуланд назвала цель США на Украине

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США считают своей конечной целью в событиях на Украине "стратегическое поражение" президента России... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:35

2022-03-09T01:35

2022-03-09T01:35

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

виктория нуланд

донбасс

украина

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США считают своей конечной целью в событиях на Украине "стратегическое поражение" президента России Владимира Путина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

донбасс

украина

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, виктория нуланд, донбасс, украина