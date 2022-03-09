Нуланд назвала цель США на Украине
Замгоссекретаря Нуланд: США считают целью на Украине "стратегическое поражение" Путина
© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США считают своей конечной целью в событиях на Украине "стратегическое поражение" президента России Владимира Путина.
"С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина", — сказала Нуланд в ходе слушаний в конгрессе.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.