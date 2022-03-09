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Нуланд назвала цель США на Украине
Нуланд назвала цель США на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Нуланд назвала цель США на Украине
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США считают своей конечной целью в событиях на Украине "стратегическое поражение" президента России... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:35
2022-03-09T01:35
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
виктория нуланд
донбасс
украина
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США считают своей конечной целью в событиях на Украине "стратегическое поражение" президента России Владимира Путина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, виктория нуланд, донбасс, украина
01:35 09.03.2022
 
Нуланд назвала цель США на Украине

Замгоссекретаря Нуланд: США считают целью на Украине "стратегическое поражение" Путина

© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США считают своей конечной целью в событиях на Украине "стратегическое поражение" президента России Владимира Путина.

"С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина", — сказала Нуланд в ходе слушаний в конгрессе.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.
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