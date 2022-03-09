https://ria.ru/20220309/taganrog-1777246341.html

Петербуржец сбежал из ОВД в Таганроге, украв пистолет-пулемет

Петербуржец сбежал из ОВД в Таганроге, украв пистолет-пулемет - РИА Новости, 09.03.2022

Петербуржец сбежал из ОВД в Таганроге, украв пистолет-пулемет

Полицейские разыскивают мужчину, который сбежал из отдела МВД в Таганроге Ростовской области, украв пистолет-пулемет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:24

2022-03-09T11:24

2022-03-09T11:28

происшествия

ростовская область

таганрог

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар – РИА Новости. Полицейские разыскивают мужчину, который сбежал из отдела МВД в Таганроге Ростовской области, украв пистолет-пулемет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня из отдела полиции в Таганроге сбежал мужчина. Он украл пулеметный пистолет. Его ищут", - сказал собеседник агентства.По информации представителя ГУМВД по Ростовской области, сотрудники полиции разыскивают уроженца Санкт-Петербурга 1983 года рождения Антона Иваницкого. "Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в УМВД России по городу Таганрогу", - добавил представитель ведомства в беседе с РИА Новости, не раскрывая другие детали.

ростовская область

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, таганрог, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)