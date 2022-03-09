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Петербуржец сбежал из ОВД в Таганроге, украв пистолет-пулемет
Петербуржец сбежал из ОВД в Таганроге, украв пистолет-пулемет - РИА Новости, 09.03.2022
Петербуржец сбежал из ОВД в Таганроге, украв пистолет-пулемет
Полицейские разыскивают мужчину, который сбежал из отдела МВД в Таганроге Ростовской области, украв пистолет-пулемет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:24
2022-03-09T11:24
2022-03-09T11:28
происшествия
ростовская область
таганрог
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар – РИА Новости. Полицейские разыскивают мужчину, который сбежал из отдела МВД в Таганроге Ростовской области, украв пистолет-пулемет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня из отдела полиции в Таганроге сбежал мужчина. Он украл пулеметный пистолет. Его ищут", - сказал собеседник агентства.По информации представителя ГУМВД по Ростовской области, сотрудники полиции разыскивают уроженца Санкт-Петербурга 1983 года рождения Антона Иваницкого. "Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в УМВД России по городу Таганрогу", - добавил представитель ведомства в беседе с РИА Новости, не раскрывая другие детали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, таганрог, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:24 09.03.2022 (обновлено: 11:28 09.03.2022)
Петербуржец сбежал из ОВД в Таганроге, украв пистолет-пулемет
В Таганроге разыскивают петербуржца, который сбежал из отдела МВД, украв пистолет-пулемет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар – РИА Новости. Полицейские разыскивают мужчину, который сбежал из отдела МВД в Таганроге Ростовской области, украв пистолет-пулемет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня из отдела полиции в Таганроге сбежал мужчина. Он украл пулеметный пистолет. Его ищут", - сказал собеседник агентства.
По информации представителя ГУМВД по Ростовской области, сотрудники полиции разыскивают уроженца Санкт-Петербурга 1983 года рождения Антона Иваницкого. "Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в УМВД России по городу Таганрогу", - добавил представитель ведомства в беседе с РИА Новости, не раскрывая другие детали.