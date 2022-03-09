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США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать

США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать - РИА Новости, 09.03.2022

США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать

"А какого же развития украинских событий вы ожидали, кроме того, что неизбежно получилось?" — спрашивает американский писатель и политолог Дэвид Хендриксон,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:00

2022-03-09T08:00

2022-03-09T08:07

россия

сша

нато

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

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"А какого же развития украинских событий вы ожидали, кроме того, что неизбежно получилось?" — спрашивает американский писатель и политолог Дэвид Хендриксон, глава Общества Джона Квинси Адамса. И подробно, шаг за шагом объясняет: вы надавали Киеву множество заведомо невыполнимых и провокационных обещаний, буквально втолкнув его этим в нынешнюю катастрофу.Самое интересное в этой истории — это кто такие "вы" и кто такой Хендриксон. Если коротко: он пытается объяснить, что если бы президентом США был Дональд Трамп, то Киев вел бы себя менее провокационно, а переговоры о гарантиях безопасности, которых добивалась Москва, дали бы неплохой результат.То есть перед нами голос человека с правого фланга американской и в целом западной политики. И далеко не одинокий голос. Напомним, кто говорит сейчас об "историческом провале Запада", упустившего шанс на гарантированный нейтралитет Украины и подорвавшего этим собственную безопасность. Это глава парламентской группы "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, лидер французских правых Эрик Земмур, который намерен участвовать в предстоящих президентских выборах, лидер греческой партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос и целая россыпь политиков или публицистов рангом поменьше. Среди них есть также левые, "зеленые" — но по большей части это консерваторы, трамписты разной окраски.Давайте посмотрим на логику Хендриксона. Вообще-то, комментарий его в издании TheAmerican Conservative настолько хорош, что читать его надо целиком. Хотя русскоязычная аудитория и без того видит сейчас немало подобных материалов — к примеру, этот.Итак, Хендриксон напоминает, что желание украинской элиты превратить страну в "анти-Россию" привело ее к событиям 2014 года, когда захват власти "народом" — то есть полумиллионом демонстрантов в стране с 45 миллионами населения — привел к отколу восточных провинций и гражданской войне. И "первородным грехом" Америки была поддержка этой "нагло антиконституционной акции", которая расколола украинскую нацию пополам.Ничего себе демократия, говорит американец: собери толпу в столице и сделай себе новое правительство. И тут мы понимаем, что, вообще-то, он опять пишет о своей стране, в которой демократы все лето 2020 года учиняли — во множестве городов — то же самое, фактически устроив там "майдан" вместо демократии.Дальше Хендриксон перечисляет прочие, "менее первородные" американские грехи в украинском сюжете. В том числе главный из них, вот такой: "Украинцы в 2021 году совершили множество вещей, рассчитанных на то, чтобы рассердить Путина, и маловероятно, чтобы они сделали это с мыслью о том, что ставят себя под удар в изоляции. Украинские настроения из-за того, что их предали, сейчас частично маскируются их жаждой всесторонней поддержки, но это весьма реальные настроения. С первых минут катастрофы эти настроения застряли у них комом в желудке. Мы их подставили. Мы взметнули их ожидания до небес, потом сказали: "извините, мы не в игре". Они подставились, думая, что мы их прикроем, но мы этого не сделали и не могли сделать, потому что такое означало бы неизбежный риск третьей мировой".Кстати, вчерашние (и не первые) заявления Владимира Зеленского о его "разочаровании в НАТО" — о том самом.Кому-то может показаться, что Хендриксон — какой-то уникальный, если не вообще российский автор, что на Западе людей, которые так думают, не то чтобы нет — но они сидят и боятся. А это не так. Уже не боятся, и заявлений такого рода все больше. Но еще раз отметим их главный мотив: они не о нас беспокоятся, а о себе — о том, по сути, демократическом перевороте, который был устроен (в случае с США) в 2020 году, а теперь привел (среди множества прочих последствий) к катастрофе Европы в результате украинских событий. И поэтому главная мысль Хендриксона: при президенте Дональде Трампе ничего подобного бы не случилось.А это правда или не очень? И правда ли, что если в Европе поднимется "правая волна" (массовый приход консерваторов к власти), то европейская и глобальная безопасность немедленно укрепятся?Отношение Трампа не только к Украине, а вообще к европейским делам известно. Он в целом считал, что у Америки слишком много обязательств в Европе, и, как кому-то кажется, мог бы объявить хотя бы мораторий на расширение НАТО — лет на 15-20. Известно также, что его администрация по части Украины была заинтересована в основном в расследовании коррупционных дел семьи Джо Байдена в Киеве.И понятно, что в целом киевский режим — это детище демократов, начиная с "пируэтов Виктории Нуланд по Киеву в 2014 году" (определение того же Хендриксона) и заканчивая, по его же словам, "подарком" Киева Байдену в виде закрытия информационной империи Виктора Медведчука, что в США воспринимают исключительно как акцию для приглушения все того же коррупционного скандала.Но не забудем, что администрация Трампа вообще оказалась очень слабой по части обещанного ей "осушения вашингтонского болота". Эта слабость проявлялась в чем угодно во множестве чисто внутренних американских сюжетов. И не забудем, что Трамп отбивался от того самого "болота" утверждениями, что никто в США не был столь жестким с Россией, ввел множество новых санкций и не убрал прежние.Может быть, у консервативных сил в США больше голосов избирателей, чем у демократов. Но последние отлично обходятся и без демократии, проводя в жизнь множество сценариев по массовой обработке мозгов. И не стоит удивляться, если сейчас — по поводу "военной обстановки" — в США вообще не будет выборов, раз уже все опросы показывают, что демократы их серьезно проиграют.Ну а что касается Европы или англосаксов типа Австралии, то там и вовсе иная картина общественного мнения. Демократы, социал-демократы и прочие умело используют удивительную покорность населения любым методам массового воздействия на публику.Дальше можно только гадать о том, как ударит по коллективному Западу не только украинский сюжет, а еще и попытки повторить его с Китаем вокруг Тайваня, не говоря о множестве прочих возможных неприятностей. И единственное, что ясно, — ничего хорошего западников не ожидает.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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россия, сша, нато, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский