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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html
Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 08.03.2022
Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:32
2022-03-08T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО. Он также подчеркнул, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ssha-1777079342.html
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Мадина Моргоева
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признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
12:32 08.03.2022 (обновлено: 14:14 08.03.2022)
 
Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО.
"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", — сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 20:30
США разместят в Европе еще несколько сотен военных
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
11:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма
 
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