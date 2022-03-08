https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html

Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 08.03.2022

Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:32

2022-03-08T12:32

2022-03-08T14:14

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО. Он также подчеркнул, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ssha-1777079342.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр