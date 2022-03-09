Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/spbgu-1777346133.html
СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах
СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах - РИА Новости, 09.03.2022
СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах
Никто из студентов СПбГУ, недавно привлеченных полицией к административной ответственности за участие в несогласованных акциях против операции России по... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:33
2022-03-09T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
образование - общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
санкт-петербургский государственный университет
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_21125b319caa8ebde5ff61b08c56ac3d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Никто из студентов СПбГУ, недавно привлеченных полицией к административной ответственности за участие в несогласованных акциях против операции России по денацификации Украины, в настоящее время не отчислен, сообщается на сайте вуза.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что СПбГУ якобы отчислит 13 студентов, которые приняли участие в несогласованной акции в Петербурге."В настоящее время никто из студентов, в отношении которых из ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о привлечении к административной ответственности по различным статьям КоАП, не отчислен", - говорится в релизе СПбГУ.Также в сообщении отмечается, что университет запросил мнение Студенческого совета о мере дисциплинарного взыскания, которое учтут "при принятии окончательного решения"."Университет строго соблюдает все предусмотренные законодательством процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и внимательно изучает поступающие документы и материалы",- отмечается в сообщении.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В петербургские суды после крупнейшей из этих акций - 6 марта – поступили около 1000 административных материалов. В большинстве случаев нарушителям назначены штрафы.В СК, МВД и Генпрокуратуре при этом неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.
https://ria.ru/20220308/shtraf-1777105746.html
https://ria.ru/20220306/napadenie-1776948808.html
https://ria.ru/20220306/aktsiya-1776947414.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_df999ad378a1b7b78cae77be5322682f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, образование - общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, санкт-петербургский государственный университет, ситуация в днр и лнр
18:33 09.03.2022
 
СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах

СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в несогласованных акциях протеста

© Depositphotos / konstsemЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Depositphotos / konstsem
Здание Санкт-Петербургского государственного университета
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Никто из студентов СПбГУ, недавно привлеченных полицией к административной ответственности за участие в несогласованных акциях против операции России по денацификации Украины, в настоящее время не отчислен, сообщается на сайте вуза.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что СПбГУ якобы отчислит 13 студентов, которые приняли участие в несогласованной акции в Петербурге.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 01:46
Петербуржца оштрафовали за дискредитацию действий ВС России
"В настоящее время никто из студентов, в отношении которых из ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о привлечении к административной ответственности по различным статьям КоАП, не отчислен", - говорится в релизе СПбГУ.
Также в сообщении отмечается, что университет запросил мнение Студенческого совета о мере дисциплинарного взыскания, которое учтут "при принятии окончательного решения".
"Университет строго соблюдает все предусмотренные законодательством процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и внимательно изучает поступающие документы и материалы",- отмечается в сообщении.
Полицейские и участники несогласованного митинга в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 18:10
В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских
Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В петербургские суды после крупнейшей из этих акций - 6 марта – поступили около 1000 административных материалов. В большинстве случаев нарушителям назначены штрафы.
В СК, МВД и Генпрокуратуре при этом неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.
Сотрудники полиции заводят в автозак людей, задержанных на несанкционированной акции против военной операции на Украине на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 17:56
В несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияОбразование - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьСанкт-Петербургский государственный университетСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала