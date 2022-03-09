https://ria.ru/20220309/spbgu-1777346133.html

СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах

СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах - РИА Новости, 09.03.2022

СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах

Никто из студентов СПбГУ, недавно привлеченных полицией к административной ответственности за участие в несогласованных акциях против операции России по... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:33

2022-03-09T18:33

2022-03-09T18:33

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

образование - общество

санкт-петербург

россия

ленинградская область

санкт-петербургский государственный университет

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Никто из студентов СПбГУ, недавно привлеченных полицией к административной ответственности за участие в несогласованных акциях против операции России по денацификации Украины, в настоящее время не отчислен, сообщается на сайте вуза.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что СПбГУ якобы отчислит 13 студентов, которые приняли участие в несогласованной акции в Петербурге."В настоящее время никто из студентов, в отношении которых из ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о привлечении к административной ответственности по различным статьям КоАП, не отчислен", - говорится в релизе СПбГУ.Также в сообщении отмечается, что университет запросил мнение Студенческого совета о мере дисциплинарного взыскания, которое учтут "при принятии окончательного решения"."Университет строго соблюдает все предусмотренные законодательством процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и внимательно изучает поступающие документы и материалы",- отмечается в сообщении.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В петербургские суды после крупнейшей из этих акций - 6 марта – поступили около 1000 административных материалов. В большинстве случаев нарушителям назначены штрафы.В СК, МВД и Генпрокуратуре при этом неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.

https://ria.ru/20220308/shtraf-1777105746.html

https://ria.ru/20220306/napadenie-1776948808.html

https://ria.ru/20220306/aktsiya-1776947414.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, образование - общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, санкт-петербургский государственный университет, ситуация в днр и лнр