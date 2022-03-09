https://ria.ru/20220309/sotrudnichestvo-1777350907.html
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации - РИА Новости, 09.03.2022
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации
Американские власти встревожены действиями Пекина после начала российской спецоперации, пишет военный эксперт Крис Осборн в статье для The National Interest. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:01
2022-03-09T19:01
2022-03-09T19:21
в мире
сша
россия
китай
признание днр и лнр в россии
украина
оон
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американские власти встревожены действиями Пекина после начала российской спецоперации, пишет военный эксперт Крис Осборн в статье для The National Interest."Углубление сотрудничества между Россией и Китаем вызывает сильную озабоченность у Вашингтона и его союзников", — говорится в публикации.По мнению автора, больше всего США пугает возможность военного союза между Москвой и Пекином. Он подчеркнул, что, по факту, Вашингтону неизвестен уровень отношений между двумя государствами. Помимо этих "тревожных знаков" автор статьи припомнил Китаю голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить спецоперацию на Украине. Осборн считает тревожным сигналом решение Пекина воздержаться от поддержки выдвинутых Москве требований.Голосование в ГА ООН прошло на минувшей неделе. За резолюцию выступило 141 государство, против — пять, воздержались — 35. Среди воздержавшихся оказались Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие. Против были Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
https://ria.ru/20220304/ssha-1776429163.html
https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай, признание днр и лнр в россии, украина, оон
19:01 09.03.2022 (обновлено: 19:21 09.03.2022)
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации
NI: США пугает отсутствие данных о взаимоотношениях России и Китая