Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sotrudnichestvo-1777350907.html
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации - РИА Новости, 09.03.2022
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации
Американские власти встревожены действиями Пекина после начала российской спецоперации, пишет военный эксперт Крис Осборн в статье для The National Interest. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:01
2022-03-09T19:21
в мире
сша
россия
китай
признание днр и лнр в россии
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583073188_0:429:2106:1614_1920x0_80_0_0_73a03f992a30b555165639c0f7e32086.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американские власти встревожены действиями Пекина после начала российской спецоперации, пишет военный эксперт Крис Осборн в статье для The National Interest."Углубление сотрудничества между Россией и Китаем вызывает сильную озабоченность у Вашингтона и его союзников", — говорится в публикации.По мнению автора, больше всего США пугает возможность военного союза между Москвой и Пекином. Он подчеркнул, что, по факту, Вашингтону неизвестен уровень отношений между двумя государствами. Помимо этих "тревожных знаков" автор статьи припомнил Китаю голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить спецоперацию на Украине. Осборн считает тревожным сигналом решение Пекина воздержаться от поддержки выдвинутых Москве требований.Голосование в ГА ООН прошло на минувшей неделе. За резолюцию выступило 141 государство, против — пять, воздержались — 35. Среди воздержавшихся оказались Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие. Против были Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
https://ria.ru/20220304/ssha-1776429163.html
https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html
сша
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583073188_0:232:2106:1812_1920x0_80_0_0_4d8636aaa0cb1a0c7592c3c908191e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, признание днр и лнр в россии, украина, оон
19:01 09.03.2022 (обновлено: 19:21 09.03.2022)
 
NI рассказал, что испугало США после начала российской спецоперации

NI: США пугает отсутствие данных о взаимоотношениях России и Китая

© AP Photo / Rick BowmerФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Rick Bowmer
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американские власти встревожены действиями Пекина после начала российской спецоперации, пишет военный эксперт Крис Осборн в статье для The National Interest.
"Углубление сотрудничества между Россией и Китаем вызывает сильную озабоченность у Вашингтона и его союзников", — говорится в публикации.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 08:00
США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
По мнению автора, больше всего США пугает возможность военного союза между Москвой и Пекином. Он подчеркнул, что, по факту, Вашингтону неизвестен уровень отношений между двумя государствами. Помимо этих "тревожных знаков" автор статьи припомнил Китаю голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить спецоперацию на Украине. Осборн считает тревожным сигналом решение Пекина воздержаться от поддержки выдвинутых Москве требований.
Голосование в ГА ООН прошло на минувшей неделе. За резолюцию выступило 141 государство, против — пять, воздержались — 35. Среди воздержавшихся оказались Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие. Против были Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Украине
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Неадекватность Запада работает на Россию
 
В миреСШАРоссияКитайПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала