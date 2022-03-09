https://ria.ru/20220309/shtraf-1777217950.html

Жителя Благовещенска оштрафовали за фейк о спецоперации на Украине

Жителя Благовещенска оштрафовали за фейк о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Жителя Благовещенска оштрафовали за фейк о спецоперации на Украине

Жителя Благовещенска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк, дискредитирующий использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:13

2022-03-09T08:13

2022-03-09T08:13

россия

амурская область

благовещенский городской суд

благовещенск

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Жителя Благовещенска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк, дискредитирующий использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает УМВД России по Амурской области.Как отметили в УМВД, оштрафован 31-летний мужчина, правонарушение выявили и пресекли сотрудники полиции. В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ - "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"Материалы, представленные полицией, рассмотрены в Благовещенском городском суде."Установлено, что 6 марта гражданин с помощью мобильного телефона разместил в статусе мессенджера фейковый видеоролик, который содержал аудиовизуальный ряд применения военной техники и оружия, сопровождался данными о потерях российского спецконтингента и призывом к дальнейшему распространению данной информации. 8 марта суд признал амурчанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.Полиция рекомендует жителям Приамурья быть осмотрительными при распространении непроверенной информации о ходе проведения спецоперации на территории Донбасса и Украины, и просит сообщать о фактах придания огласке недостоверных, фейковых сведений, дискредитирующих использование Вооруженных сил РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/shtraf-1777031406.html

https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html

россия

амурская область

благовещенск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, амурская область, благовещенский городской суд, благовещенск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, владимир путин