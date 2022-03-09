https://ria.ru/20220309/sayty-1777363002.html

Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры

Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры - РИА Новости, 09.03.2022

Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры

Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:28

2022-03-09T20:28

2022-03-09T20:28

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении Минцифры."Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что для получения доступа ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуется установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат."Сейчас такая функциональность есть, например, у "Яндекс.Браузера" или "Атом", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220305/po-1776692177.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество