https://ria.ru/20220309/sayty-1777363002.html
Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры
Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры - РИА Новости, 09.03.2022
Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры
Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:28
2022-03-09T20:28
2022-03-09T20:28
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении Минцифры."Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что для получения доступа ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуется установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат."Сейчас такая функциональность есть, например, у "Яндекс.Браузера" или "Атом", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220305/po-1776692177.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры
Минцифры: ряд российских сайтов не открывается из-за проблем в работе центров сертификации
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении Минцифры.
"Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что для получения доступа ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуется установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат.
"Сейчас такая функциональность есть, например, у "Яндекс
.Браузера" или "Атом", - добавляется в сообщении.