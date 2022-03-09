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Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры
Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры - РИА Новости, 09.03.2022
Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры
Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:28
2022-03-09T20:28
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении Минцифры."Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что для получения доступа ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуется установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат."Сейчас такая функциональность есть, например, у "Яндекс.Браузера" или "Атом", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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Ольга Филиппова
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
20:28 09.03.2022
 
Некоторые российские сайты временно не открываются, сообщили в Минцифры

Минцифры: ряд российских сайтов не открывается из-за проблем в работе центров сертификации

© Depositphotos / luminastock Молодые люди работают в офисе
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Depositphotos / luminastock
Молодые люди работают в офисе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые российские сайты не открываются из-за проблем в работе центров сертификации, которые отвечают за безопасность интернет-ресурсов, говорится в сообщении Минцифры.
"Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что для получения доступа ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуется установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат.
"Сейчас такая функциональность есть, например, у "Яндекс.Браузера" или "Атом", - добавляется в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:12
Минцифры выступило против использования пиратского ПО
 
ТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Общество
 
 
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