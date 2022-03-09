Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777371035.html
ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова
ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова - РИА Новости, 09.03.2022
ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова
Член Совета Федерации Сергей Иванов попал в список Евросоюза для введения ограничительных мер, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:47
2022-03-09T21:58
в мире
совет федерации рф
евросоюз
россия
украина
сергей иванов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Член Совета Федерации Сергей Иванов попал в список Евросоюза для введения ограничительных мер, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно документу, причина внесения в санкционный список - "член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства по "Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой и между Российской Федерацией и Луганской народной республикой".Ранее ЕС принял решение ввести новые санкции против 146 членов Совета Федерации. Эти ограничения вступают в силу в день публикации в Официальном журнале.Теперь в общей сложности персональные санкции ЕС затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в союз, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777347061.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет федерации рф, евросоюз, россия, украина, сергей иванов (политик)
21:47 09.03.2022 (обновлено: 21:58 09.03.2022)
 
ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова

Сенатор Сергей Иванов попал в список санкций Евросоюза

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Член Совета Федерации Сергей Иванов попал в список Евросоюза для введения ограничительных мер, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Согласно документу, причина внесения в санкционный список - "член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства по "Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой и между Российской Федерацией и Луганской народной республикой".
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 18:39
Топ-менеджеры крупных российских компаний попали под санкции Евросоюза
Ранее ЕС принял решение ввести новые санкции против 146 членов Совета Федерации. Эти ограничения вступают в силу в день публикации в Официальном журнале.
Теперь в общей сложности персональные санкции ЕС затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в союз, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
В миреСовет Федерации РФЕвросоюзРоссияУкраинаСергей Иванов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала