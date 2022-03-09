21:47 09.03.2022 (обновлено: 21:58 09.03.2022)
ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова
Сенатор Сергей Иванов попал в список санкций Евросоюза
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Член Совета Федерации Сергей Иванов попал в список Евросоюза для введения ограничительных мер, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Согласно документу, причина внесения в санкционный список - "член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства по "Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой и между Российской Федерацией и Луганской народной республикой".
Ранее ЕС принял решение ввести новые санкции против 146 членов Совета Федерации. Эти ограничения вступают в силу в день публикации в Официальном журнале.
Теперь в общей сложности персональные санкции ЕС затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в союз, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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