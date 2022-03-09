https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777371035.html

ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова

ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова - РИА Новости, 09.03.2022

ЕС ввел санкции против сенатора Сергея Иванова

Член Совета Федерации Сергей Иванов попал в список Евросоюза для введения ограничительных мер, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T21:47

2022-03-09T21:47

2022-03-09T21:58

в мире

совет федерации рф

евросоюз

россия

украина

сергей иванов (политик)

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Член Совета Федерации Сергей Иванов попал в список Евросоюза для введения ограничительных мер, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно документу, причина внесения в санкционный список - "член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства по "Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой и между Российской Федерацией и Луганской народной республикой".Ранее ЕС принял решение ввести новые санкции против 146 членов Совета Федерации. Эти ограничения вступают в силу в день публикации в Официальном журнале.Теперь в общей сложности персональные санкции ЕС затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в союз, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777347061.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, совет федерации рф, евросоюз, россия, украина, сергей иванов (политик)