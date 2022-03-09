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Медиавойны
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777316913.html
В Совфеде хотят обсудить ответные санкции против европейских парламентариев
В Совфеде хотят обсудить ответные санкции против европейских парламентариев - РИА Новости, 09.03.2022
В Совфеде хотят обсудить ответные санкции против европейских парламентариев
На фоне антироссийской политики и введения санкций против законодателей РФ ответные ограничения в отношении европейских парламентариев уместны, считает... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:36
2022-03-09T17:02
санкции в отношении россии
медиавойны
совет федерации рф
политика
константин косачев
евросоюз
россия
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На фоне антироссийской политики и введения санкций против законодателей РФ ответные ограничения в отношении европейских парламентариев уместны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации РФ, которые поддержали договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР."Евросоюз вновь проявил себя как антидемократичная структура, действующая неправовыми методами. Шансов на диалог остаётся все меньше. Ответные санкции (в отношении парламентариев) в этом случае лично я считаю абсолютно уместными. Обсудим с коллегами", - сказал политик РИА Новости в среду. Он подчеркнул, что на протяжении всех последних лет российская делегация в Межпарламентском союзе (МПС) боролась за чёткую позицию этой главной "профильной" организации в отношении недопустимости санкций против парламентариев."Недопустимости в принципе, как меры абсолютно антидемократической, как меры, нарушающей права не только парламентариев, но и их избирателей - во всяком случае до тех пор, пока такие парламентарии не нарушают конституцию и законодательство своей страны", - отметил вице-спикер СФ.По его словам, удалось в разные годы добиться двух четких заявлений на этот счёт двух подряд председателей МПС - Сабера Чоудхури и Габриэлы Куэвас Барон, "спасибо обоим". "Однако проекты соответствующих резолюций МПС, вносившиеся российской делегацией, были как минимум четыре раза заблокированы западниками, причём в ряде случаев с явным нарушением процедур МПС. Теперь окончательно понятно, ради чего это делалось", - подчеркнул Косачев.Санкции - единственный оставшийся у западников инструмент дипломатии, в том числе парламентской, о чем можно только сожалеть, сказал сенатор. "Подчеркну - не в личном качестве, а в профессиональном: парламентская дипломатия часто оказывается последним каналом выработки решений, когда уже закрыты все остальные", - заключил политик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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санкции в отношении россии, совет федерации рф, политика, константин косачев, евросоюз, россия
16:36 09.03.2022 (обновлено: 17:02 09.03.2022)
 
В Совфеде хотят обсудить ответные санкции против европейских парламентариев

Сенатор Косачев назвал ответные санкции против европейских парламентариев уместными

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На фоне антироссийской политики и введения санкций против законодателей РФ ответные ограничения в отношении европейских парламентариев уместны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации РФ, которые поддержали договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
"Евросоюз вновь проявил себя как антидемократичная структура, действующая неправовыми методами. Шансов на диалог остаётся все меньше. Ответные санкции (в отношении парламентариев) в этом случае лично я считаю абсолютно уместными. Обсудим с коллегами", - сказал политик РИА Новости в среду. Он подчеркнул, что на протяжении всех последних лет российская делегация в Межпарламентском союзе (МПС) боролась за чёткую позицию этой главной "профильной" организации в отношении недопустимости санкций против парламентариев.
"Недопустимости в принципе, как меры абсолютно антидемократической, как меры, нарушающей права не только парламентариев, но и их избирателей - во всяком случае до тех пор, пока такие парламентарии не нарушают конституцию и законодательство своей страны", - отметил вице-спикер СФ.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:10
В Италии подтвердили арест собственности россиян, попавших под санкции ЕС
По его словам, удалось в разные годы добиться двух четких заявлений на этот счёт двух подряд председателей МПС - Сабера Чоудхури и Габриэлы Куэвас Барон, "спасибо обоим". "Однако проекты соответствующих резолюций МПС, вносившиеся российской делегацией, были как минимум четыре раза заблокированы западниками, причём в ряде случаев с явным нарушением процедур МПС. Теперь окончательно понятно, ради чего это делалось", - подчеркнул Косачев.
Санкции - единственный оставшийся у западников инструмент дипломатии, в том числе парламентской, о чем можно только сожалеть, сказал сенатор. "Подчеркну - не в личном качестве, а в профессиональном: парламентская дипломатия часто оказывается последним каналом выработки решений, когда уже закрыты все остальные", - заключил политик.
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 02:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 05:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС ввел санкции против нескольких сотен россиян за признание ДНР и ЛНР
 
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