https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777307824.html

Сенатор предложил ввести ответственность для компаний, исполняющих санкции

Сенатор предложил ввести ответственность для компаний, исполняющих санкции - РИА Новости, 09.03.2022

Сенатор предложил ввести ответственность для компаний, исполняющих санкции

Ответственность следует ввести для российских компаний, которые отказываются сотрудничать со своими коллегами внутри страны, находящимися под санкциями, заявил... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:02

2022-03-09T16:02

2022-03-09T16:02

совет федерации рф

николай журавлев

владимир путин

сша

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ответственность следует ввести для российских компаний, которые отказываются сотрудничать со своими коллегами внутри страны, находящимися под санкциями, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности."Нам нужно подумать о мерах ответственности за следование санкциям внутри страны, то есть когда российские хозяйствующие субъекты усугубляют ситуацию тем, что отказываются работать с санкционными компаниями", - сказал сенатор.По его мнению, нужно подумать о дополнительной ответственности, "так же, как у нас есть уже ответственность за призывы к введению санкций (против России)".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777298107.html

сша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, николай журавлев, владимир путин, сша, россия, экономика, санкции в отношении россии