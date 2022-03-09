https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290848.html

Боррель рассказал, кто попадет в новые санкционные списки Евросоюза

Боррель рассказал, кто попадет в новые санкционные списки Евросоюза - РИА Новости, 09.03.2022

Боррель рассказал, кто попадет в новые санкционные списки Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физлиц, включая представителей бизнеса и членов Совфеда... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:42

2022-03-09T14:42

2022-03-09T15:02

санкции

санкции в отношении россии

россия

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жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физлиц, включая представителей бизнеса и членов Совфеда России."Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины: 160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России, белорусский банковский сектор, экспорт морских навигационных технологий в Россию, добавлены криптоактивы", - написал Боррель в Twitter.Постпреды стран ЕС в среду согласовали расширение санкций против России и Белоруссии за Украину. Запущена техническая процедура оформления нового пакета. Он может вступить в силу уже в среду во второй половине дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777285784.html

россия

белоруссия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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