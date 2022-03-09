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https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290848.html
Боррель рассказал, кто попадет в новые санкционные списки Евросоюза
Боррель рассказал, кто попадет в новые санкционные списки Евросоюза - РИА Новости, 09.03.2022
Боррель рассказал, кто попадет в новые санкционные списки Евросоюза
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физлиц, включая представителей бизнеса и членов Совфеда... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:42
2022-03-09T15:02
санкции
санкции в отношении россии
россия
белоруссия
украина
в мире
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физлиц, включая представителей бизнеса и членов Совфеда России."Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины: 160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России, белорусский банковский сектор, экспорт морских навигационных технологий в Россию, добавлены криптоактивы", - написал Боррель в Twitter.Постпреды стран ЕС в среду согласовали расширение санкций против России и Белоруссии за Украину. Запущена техническая процедура оформления нового пакета. Он может вступить в силу уже в среду во второй половине дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777285784.html
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санкции, санкции в отношении россии, россия, белоруссия, украина, в мире, жозеп боррель, евросоюз, совет федерации рф
14:42 09.03.2022 (обновлено: 15:02 09.03.2022)
 
Боррель рассказал, кто попадет в новые санкционные списки Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Боррель уточнил, что в новые санкционные списки попадут 160 физлиц

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физлиц, включая представителей бизнеса и членов Совфеда России.
"Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины: 160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России, белорусский банковский сектор, экспорт морских навигационных технологий в Россию, добавлены криптоактивы", - написал Боррель в Twitter.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Постпреды стран ЕС в среду согласовали расширение санкций против России и Белоруссии за Украину. Запущена техническая процедура оформления нового пакета. Он может вступить в силу уже в среду во второй половине дня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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