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Telegram заблокировал показ превью постов телеканала RT
Telegram заблокировал показ превью постов телеканала RT - РИА Новости, 09.03.2022
Telegram заблокировал показ превью постов телеканала RT
RT сообщает, что Telegram без предупреждения заблокировал показ превью постов телеканала. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:25
2022-03-09T14:25
в мире
урсула фон дер ляйен
тереза рибейру
валерий фадеев
греция
франция
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. RT сообщает, что Telegram без предупреждения заблокировал показ превью постов телеканала.В RT напомнили, что ранее постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT; данное решение осудили в союзах журналистов Греции и многих зарубежных СМИ.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220309/blokirovka-1777264800.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, тереза рибейру, валерий фадеев, греция, франция, россия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
14:25 09.03.2022
 
Telegram заблокировал показ превью постов телеканала RT

Telegram без предупреждения заблокировал показ превью постов телеканала RT

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. RT сообщает, что Telegram без предупреждения заблокировал показ превью постов телеканала.
"Telegram без предупреждения заблокировал показ эмбедов (превью) постов RT. Что это означает: ссылки на публикации наших каналов в браузере не выдают пост, а лишь предлагают перейти в Telegram, чтобы их прочитать. То же самое происходит и в самом Telegram — превью не открываются. Таким образом платформа пессимизирует наш контент. У других новостных каналов такой проблемы не наблюдается. Выясняем причину ограничения", - сообщается в Telegram-канале RT.
В RT напомнили, что ранее постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT; данное решение осудили в союзах журналистов Греции и многих зарубежных СМИ.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
12:47
Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 12:56
В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенТереза РибейруВалерий ФадеевГрецияФранцияРоссияЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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