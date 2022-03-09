10:27 09.03.2022 (обновлено: 11:45 09.03.2022)
В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли
Дипломат Биричевский обвинил ЕС и США в создании санкциями угрозы гражданской авиации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Рассматриваем решения американских и есовских властей как беспрецедентную попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения, ориентированные на обеспечение законных интересов в области национальной безопасности. Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и международных направлениях", — сказал он.
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.