https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777234903.html

В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли

В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли

Антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:27

2022-03-09T10:27

2022-03-09T11:45

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

сергей лавров

дмитрий песков

канада

сша

россия

втб

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Рассматриваем решения американских и есовских властей как беспрецедентную попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения, ориентированные на обеспечение законных интересов в области национальной безопасности. Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и международных направлениях", — сказал он.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html

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сша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, сергей лавров, дмитрий песков, канада, сша, россия, втб, евросоюз, сбербанк россии