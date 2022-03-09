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В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли
В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли
Антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:27
2022-03-09T11:45
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
сергей лавров
дмитрий песков
канада
сша
россия
втб
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Рассматриваем решения американских и есовских властей как беспрецедентную попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения, ориентированные на обеспечение законных интересов в области национальной безопасности. Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и международных направлениях", — сказал он.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, сергей лавров, дмитрий песков, канада, сша, россия, втб, евросоюз, сбербанк россии
10:27 09.03.2022 (обновлено: 11:45 09.03.2022)
 
В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли

Дипломат Биричевский обвинил ЕС и США в создании санкциями угрозы гражданской авиации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Рассматриваем решения американских и есовских властей как беспрецедентную попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения, ориентированные на обеспечение законных интересов в области национальной безопасности. Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и международных направлениях", — сказал он.
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
09:38
МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций
 
Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСергей ЛавровДмитрий ПесковКанадаСШАРоссияВТБЕвросоюзСбербанк России
 
 
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