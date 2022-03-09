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Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной, заявили в МИД
Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022
Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной, заявили в МИД
Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:12
2022-03-09T10:34
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
сергей лавров
дмитрий песков
сша
россия
украина
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно, по всем направлениям, и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов", - сказал дипломат."Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения", - добавил он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html
сша
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, сергей лавров, дмитрий песков, сша, россия, украина, сбербанк россии, евросоюз, втб
10:12 09.03.2022 (обновлено: 10:34 09.03.2022)
 
Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной, заявили в МИД

МИД: Москва выработает адресные торгово-финансовые ограничения в ответ на санкции Запада

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно, по всем направлениям, и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов", - сказал дипломат.
"Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения", - добавил он.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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Вчера, 21:12
Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России
 
Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСергей ЛавровДмитрий ПесковСШАРоссияУкраинаСбербанк РоссииЕвросоюзВТБ
 
 
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