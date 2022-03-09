https://ria.ru/20220309/samolety-1777202150.html

Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе

Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе - РИА Новости, 09.03.2022

Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе

Глава министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс написал в Twitter, что Лондон приравнял появление любого российского самолета в британском воздушном... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:50

2022-03-09T00:50

2022-03-09T02:16

россия

великобритания

в мире

самолеты

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Глава министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс написал в Twitter, что Лондон приравнял появление любого российского самолета в британском воздушном пространстве к "уголовному преступлению".По его словам, в таких случаях власти будет задерживать воздушные суда из России.Ранее в Лондоне приняли решение запретить российским самолетам полеты в страну. Этот запрет также распространяется на частные воздушные суда. В этот на этот шаг российская сторона решила ограничить свое воздушное пространство для самолетов, которые связаны с Британией и зарегистрированы в стране. По ограничения попали и транзитные рейсы.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, великобритания, в мире, самолеты, лондон