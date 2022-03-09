https://ria.ru/20220309/samolety-1777202150.html
Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе
Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе - РИА Новости, 09.03.2022
Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе
Глава министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс написал в Twitter, что Лондон приравнял появление любого российского самолета в британском воздушном... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:50
2022-03-09T00:50
2022-03-09T02:16
россия
великобритания
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самолеты
лондон
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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Глава министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс написал в Twitter, что Лондон приравнял появление любого российского самолета в британском воздушном пространстве к "уголовному преступлению".По его словам, в таких случаях власти будет задерживать воздушные суда из России.Ранее в Лондоне приняли решение запретить российским самолетам полеты в страну. Этот запрет также распространяется на частные воздушные суда. В этот на этот шаг российская сторона решила ограничить свое воздушное пространство для самолетов, которые связаны с Британией и зарегистрированы в стране. По ограничения попали и транзитные рейсы.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, в мире, самолеты, лондон
00:50 09.03.2022 (обновлено: 02:16 09.03.2022)
Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе
Министр Шэппс: Британия будет задерживать попавшие ее в воздушное пространство самолеты РФ