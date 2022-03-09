https://ria.ru/20220309/protsessor-1777328755.html
В процессорах Intel и Arm обнаружена серьезная уязвимость
В процессорах Intel и Arm обнаружена серьезная уязвимость - РИА Новости, 09.03.2022
В процессорах Intel и Arm обнаружена серьезная уязвимость
Новая вариация уязвимости класса Spectre обнаружена в ядрах процессоров Intel Alder Lake и некоторых чипах Arm. Об этом сообщает портал Tomshardware со ссылкой... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:17
2022-03-09T17:17
2022-03-09T17:17
наука
технологии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Новая вариация уязвимости класса Spectre обнаружена в ядрах процессоров Intel Alder Lake и некоторых чипах Arm. Об этом сообщает портал Tomshardware со ссылкой на исследователей компании VUSec.Уязвимость назвали branch history injection (BHI) и она обходит последние патчи безопасности. Для хакеров открывается путь к запуску эксплойтов от ядра к ядру и получать утечки данных ядра. В конце концов, злоумышленник может завладеть конфиденциальными данными, среди которых пароли. Метод атаки на процессоры доказан теоретически, на практике подобного не фиксировалось.Проблема коснулась всех актуальных процессоров Intel (от Haswell до Alder Lake) и ядра, разработки компании Arm. А вот чипы AMD, как считают исследователи, не подвержены этой уязвимости.Разработчики пообещали оперативно выпустить "заплатку", чтобы не допустить хакерских атак на оборудование. Пока неизвестно, повлияет ли оно на производительность компьютеров и серверов.
https://ria.ru/20220309/apple-1777281015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Новая вариация уязвимости класса Spectre обнаружена в ядрах процессоров Intel Alder Lake и некоторых чипах Arm. Об этом сообщает
портал Tomshardware со ссылкой на исследователей компании VUSec.
Уязвимость назвали branch history injection (BHI) и она обходит последние патчи безопасности. Для хакеров открывается путь к запуску эксплойтов от ядра к ядру и получать утечки данных ядра. В конце концов, злоумышленник может завладеть конфиденциальными данными, среди которых пароли. Метод атаки на процессоры доказан теоретически, на практике подобного не фиксировалось.
Проблема коснулась всех актуальных процессоров Intel (от Haswell до Alder Lake) и ядра, разработки компании Arm. А вот чипы AMD, как считают исследователи, не подвержены этой уязвимости.
Разработчики пообещали оперативно выпустить "заплатку", чтобы не допустить хакерских атак на оборудование. Пока неизвестно, повлияет ли оно на производительность компьютеров и серверов.