https://ria.ru/20220309/protsessor-1777328755.html

В процессорах Intel и Arm обнаружена серьезная уязвимость

В процессорах Intel и Arm обнаружена серьезная уязвимость - РИА Новости, 09.03.2022

В процессорах Intel и Arm обнаружена серьезная уязвимость

Новая вариация уязвимости класса Spectre обнаружена в ядрах процессоров Intel Alder Lake и некоторых чипах Arm. Об этом сообщает портал Tomshardware со ссылкой... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:17

2022-03-09T17:17

2022-03-09T17:17

наука

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Новая вариация уязвимости класса Spectre обнаружена в ядрах процессоров Intel Alder Lake и некоторых чипах Arm. Об этом сообщает портал Tomshardware со ссылкой на исследователей компании VUSec.Уязвимость назвали branch history injection (BHI) и она обходит последние патчи безопасности. Для хакеров открывается путь к запуску эксплойтов от ядра к ядру и получать утечки данных ядра. В конце концов, злоумышленник может завладеть конфиденциальными данными, среди которых пароли. Метод атаки на процессоры доказан теоретически, на практике подобного не фиксировалось.Проблема коснулась всех актуальных процессоров Intel (от Haswell до Alder Lake) и ядра, разработки компании Arm. А вот чипы AMD, как считают исследователи, не подвержены этой уязвимости.Разработчики пообещали оперативно выпустить "заплатку", чтобы не допустить хакерских атак на оборудование. Пока неизвестно, повлияет ли оно на производительность компьютеров и серверов.

https://ria.ru/20220309/apple-1777281015.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии