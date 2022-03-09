https://ria.ru/20220309/priamure-1777219205.html

В Приамурье подали 244 заявки на благоустройство в рамках местных инициатив

В Приамурье подали 244 заявки на благоустройство в рамках местных инициатив - РИА Новости, 09.03.2022

В Приамурье подали 244 заявки на благоустройство в рамках местных инициатив

Муниципалитеты Амурской области подали 244 заявки на благоустройство территорий по программе поддержки местных инициатив, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:28

2022-03-09T08:28

2022-03-09T08:28

амурская область

свободненский район

амурская область

министерство финансов рф (минфин россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Муниципалитеты Амурской области подали 244 заявки на благоустройство территорий по программе поддержки местных инициатив, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Заявки на участие в программе по поддержке местных инициатив Минфин региона принимал с 1 февраля по 2 марта."244 заявки подали муниципалитеты Приамурья, чтобы получить финансирование на благоустройство своих территорий в рамках инициативного бюджетирования. Лидерами по количеству предложенных проектов стали Свободненский район – 27 заявок, Ивановский муниципальный округ – 26 заявок и Серышевский район – 19 заявок. Впервые в программе появилась возможность поучаствовать городским округам, столица Приамурья заявила проект благоустройства Дома культуры в селе Белогорье", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас комиссия министерства финансов проверяет заявки на соответствие требованиям, итоги подведут 16 марта, средства предоставляются на конкурсной основе.Населенные пункты Амурской области могут получить на реализацию своих проектов до двух миллионов рублей. По итогам 2021 года в муниципалитетах Приамурья благодаря программе по поддержке местных инициатив стали реальностью 260 проектов. В 2020 году – 167. Тогда же программа стала доступнее для муниципалитетов: программы в региональный минфин смогли предоставить не только сельские, но и городские поселения, увеличилось количество получателей субсидии.С 2020 года муниципалитеты могут подать для участия в программе несколько проектов.Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года (тогда стартовал пилотный проект) и предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220302/priamure-1775985138.html

https://ria.ru/20220221/priamure-1774005461.html

свободненский район

амурская область

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

свободненский район, амурская область, министерство финансов рф (минфин россии)