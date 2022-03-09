https://ria.ru/20220309/pomosch-1777203971.html

Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной

Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной - РИА Новости, 09.03.2022

Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной

Появление на Украине системы ПРО "Железный купол" потребовало бы долгой подготовки и обучения, США рассматривают другие способы военной помощи, заявила... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:15

2022-03-09T01:15

2022-03-09T01:24

в мире

украина

сша

виктория нуланд

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770061990_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_4ce6740d9f5fe114a94b1e8d8ac388f2.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Появление на Украине системы ПРО "Железный купол" потребовало бы долгой подготовки и обучения, США рассматривают другие способы военной помощи, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.Она отметила, что более подробный ответ потребовал бы перехода встречи в закрытый формат, пообещав предоставить такую информацию в секретном режиме. Нуланд отметила, что Украине предоставлено большое количество противобатарейных радаров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

украина

сша

россия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, сша, виктория нуланд, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вашингтон