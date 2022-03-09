Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/pomosch-1777203971.html
Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной
Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной - РИА Новости, 09.03.2022
Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной
Появление на Украине системы ПРО "Железный купол" потребовало бы долгой подготовки и обучения, США рассматривают другие способы военной помощи, заявила... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:15
2022-03-09T01:24
в мире
украина
сша
виктория нуланд
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770061990_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_4ce6740d9f5fe114a94b1e8d8ac388f2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Появление на Украине системы ПРО "Железный купол" потребовало бы долгой подготовки и обучения, США рассматривают другие способы военной помощи, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.Она отметила, что более подробный ответ потребовал бы перехода встречи в закрытый формат, пообещав предоставить такую информацию в секретном режиме. Нуланд отметила, что Украине предоставлено большое количество противобатарейных радаров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
украина
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770061990_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_52dc1caf969962240c43c6473ddfbaeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, виктория нуланд, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вашингтон
01:15 09.03.2022 (обновлено: 01:24 09.03.2022)
 
Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной

Нуланд: США рассматривают альтернативные "железному куполу" способы военной помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Появление на Украине системы ПРО "Железный купол" потребовало бы долгой подготовки и обучения, США рассматривают другие способы военной помощи, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

"Скажу только о системе "Железный купол". Нельзя просто щелкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи из вашего и их списка, которые, как мы думаем, у нас получатся", — сказала Нуланд на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.

Она отметила, что более подробный ответ потребовал бы перехода встречи в закрытый формат, пообещав предоставить такую информацию в секретном режиме. Нуланд отметила, что Украине предоставлено большое количество противобатарейных радаров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
В миреУкраинаСШАВиктория НуландВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала