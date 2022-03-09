01:15 09.03.2022 (обновлено: 01:24 09.03.2022)
Нуланд оценила возможность установления "железного купола" над Украиной
Нуланд: США рассматривают альтернативные "железному куполу" способы военной помощи Украине
© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Появление на Украине системы ПРО "Железный купол" потребовало бы долгой подготовки и обучения, США рассматривают другие способы военной помощи, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
"Скажу только о системе "Железный купол". Нельзя просто щелкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи из вашего и их списка, которые, как мы думаем, у нас получатся", — сказала Нуланд на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.
Она отметила, что более подробный ответ потребовал бы перехода встречи в закрытый формат, пообещав предоставить такую информацию в секретном режиме. Нуланд отметила, что Украине предоставлено большое количество противобатарейных радаров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.