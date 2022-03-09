https://ria.ru/20220309/oshibki-1777204087.html

Врач рассказал об ошибках россиян при ревакцинации от COVID-19

Врач рассказал об ошибках россиян при ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022

Врач рассказал об ошибках россиян при ревакцинации от COVID-19

Какие ошибки могут допускать россияне при подготовке к вакцинации от COVID-19 и уже после прививки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T02:15

2022-03-09T02:15

2022-03-09T02:15

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общество

алексей водовозов

коронавирус covid-19

здоровье

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Какие ошибки могут допускать россияне при подготовке к вакцинации от COVID-19 и уже после прививки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Некоторые люди, собираясь сделать прививку от коронавирусной инфекции, руководствуются опубликованными в интернете советами, а не рекомендациями врачей, и в результате совершают ошибки, отметил Водовозов. В частности, они начинают перед вакцинацией или ревакцинацией принимать разжижающие кровь препараты, чего ни в коем случае нельзя делать без назначения специалиста, добавил он.По его словам, какая-то особая подготовка к прививке от COVID-19 не нужна. Главное — не злоупотреблять алкоголем и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в "оптимальной форме", уточнил врач."Желательно не злоупотреблять спиртными напитками, это действительно важно, потому что это сильно бьет по нашему иммунитету. Желательно накануне выспаться, не перегружать себя физически или умственно, чтобы вы подошли к вакцинации в оптимальной форме", — посоветовал Водовозов.Другое распространенное заблуждение приводит к ошибкам уже после вакцинации, продолжил он. Есть пациенты, которые отказываются от приема антигистаминных и жаропонижающих препаратов после прививки, даже если это необходимо. Они думают, что лекарства уменьшат эффект от вакцины, и совершенно напрасно, считает врач."Бывает, что человек, например, склонен к аллергическим реакциям, у него чешется или отекло место укола, но он думает, что если выпьет антигистаминный препарат, то вакцина не сработает. Это не так. То же самое касается жаропонижающих средств – они не влияют на эффективность вакцины, поэтому можно не бояться их принимать, если у вас есть нежелательные явления", — объяснил Алексей Водовозов.

https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

общество, алексей водовозов, коронавирус covid-19, здоровье, россия