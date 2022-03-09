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Россия готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, заявили в МИД
Россия готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022
Россия готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, заявили в МИД
Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:48
2022-03-09T10:36
экономика
сергей лавров
россия
канада
сша
евросоюз
втб
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя санкции, введенные Евросоюзом."Москва готова оспаривать те торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм Организации. Мы имеем достаточный опыт успешной защиты своих интересов в Органе по разрешению споров ВТО и намерены продолжать практику привлечения данного арбитража для оспаривания неправомерных торговых ограничений, введенных со стороны других стран-членов и нарушающих многосторонние соглашения и их собственные обязательства в этой организации", - сказал дипломат."Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими национальными торгово-экономическими интересами в рамках многосторонней торговой системы", - подчеркнул он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777224114.html
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экономика, сергей лавров, россия, канада, сша, евросоюз, втб, сбербанк россии, дмитрий песков, всемирная торговая организация (вто), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:48 09.03.2022 (обновлено: 10:36 09.03.2022)
 
Россия готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, заявили в МИД

Директор департамента МИД Биричевский: Россия готова оспаривать в ВТО торговые ограничения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя санкции, введенные Евросоюзом.
"Москва готова оспаривать те торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм Организации. Мы имеем достаточный опыт успешной защиты своих интересов в Органе по разрешению споров ВТО и намерены продолжать практику привлечения данного арбитража для оспаривания неправомерных торговых ограничений, введенных со стороны других стран-членов и нарушающих многосторонние соглашения и их собственные обязательства в этой организации", - сказал дипломат.
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"Вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими национальными торгово-экономическими интересами в рамках многосторонней торговой системы", - подчеркнул он.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Reuters назвало исключение из санкций США против России
 
ЭкономикаСергей ЛавровРоссияКанадаСШАЕвросоюзВТБСбербанк РоссииДмитрий ПесковВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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