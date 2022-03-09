https://ria.ru/20220309/nds-1777241085.html

Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц - РИА Новости, 09.03.2022

Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:02

2022-03-09T11:02

2022-03-09T14:53

общество

владимир путин

владислав резник

госдума рф

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого банковские операции по продаже гражданам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ, освобождаются от НДС. Причем норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20 процентов, и это правило также распространялось на слитки из хранилищ. При их обратной продаже уплаченный налог не возвращался. Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли — и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.Их применение создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это выводило из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.

https://ria.ru/20220303/avto-1776154352.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, владислав резник, госдума рф