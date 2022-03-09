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Более 500 компаний обратились в Минцифры по поводу мер господдержки IT
Более 500 компаний обратились в Минцифры по поводу мер господдержки IT - РИА Новости, 09.03.2022
Более 500 компаний обратились в Минцифры по поводу мер господдержки IT
Минцифры РФ за три праздничных дня получило более полутысячи обращений от компаний из сферы информационных технологий, интересующихся новыми мерами... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:08
2022-03-09T15:08
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
it-компании
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минцифры РФ за три праздничных дня получило более полутысячи обращений от компаний из сферы информационных технологий, интересующихся новыми мерами господдержки, сообщил замглавы министерство Максим ПаршинВ субботу Минцифры РФ запустило сбор информации о том, какие меры поддержки необходимы для этих компаний. Как объявило министерству электронную форму для этого представители отрасли могут заполнить на портале госуслуг, в ней компании могут рассказать о проблемах и заявить о необходимых ресурсах для их решения."Представители IT-отрасли могут высказаться о том, что их сейчас в настоящий момент беспокоит. Очень популярная оказалась форма взаимодействия, за три дня - больше 500 обращений, сегодня за полдня - 329 на данный момент", - сказал Паршин в эфире телеканала РБК.Он также отметил, что министерство берет на себя обязательства провзаимодействовать с каждым, кто обратился. Министерство обобщает и классифицирует полученные запросы, а его сотрудники совместно с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) пообщаются с каждым по отдельности. Наиболее востребованный запрос - отсутствие новых ресурсов для развития новых направлений и новых продуктов."Будем собирать вебинары по каждому из направлений поддержки, по каждому из классов сложностей и трудностей, которые возникают", - добавил Паршин.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, it-компании
15:08 09.03.2022
 
Более 500 компаний обратились в Минцифры по поводу мер господдержки IT

Более 500 компаний за три дня обратились в Минцифры по поводу новых мер господдержки IT

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Depositphotos / spaxiax
Создание сайта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минцифры РФ за три праздничных дня получило более полутысячи обращений от компаний из сферы информационных технологий, интересующихся новыми мерами господдержки, сообщил замглавы министерство Максим Паршин
В субботу Минцифры РФ запустило сбор информации о том, какие меры поддержки необходимы для этих компаний. Как объявило министерству электронную форму для этого представители отрасли могут заполнить на портале госуслуг, в ней компании могут рассказать о проблемах и заявить о необходимых ресурсах для их решения.
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"Представители IT-отрасли могут высказаться о том, что их сейчас в настоящий момент беспокоит. Очень популярная оказалась форма взаимодействия, за три дня - больше 500 обращений, сегодня за полдня - 329 на данный момент", - сказал Паршин в эфире телеканала РБК.
Он также отметил, что министерство берет на себя обязательства провзаимодействовать с каждым, кто обратился. Министерство обобщает и классифицирует полученные запросы, а его сотрудники совместно с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) пообщаются с каждым по отдельности. Наиболее востребованный запрос - отсутствие новых ресурсов для развития новых направлений и новых продуктов.
"Будем собирать вебинары по каждому из направлений поддержки, по каждому из классов сложностей и трудностей, которые возникают", - добавил Паршин.
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5 марта, 13:05
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ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияIT-компании
 
 
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