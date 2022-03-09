https://ria.ru/20220309/mariupol-1777232271.html

Пушилин назвал ситуацию с эвакуацией из Мариуполя сложной

Пушилин назвал ситуацию с эвакуацией из Мариуполя сложной - РИА Новости, 09.03.2022

Пушилин назвал ситуацию с эвакуацией из Мариуполя сложной

Нацподразделения Украины слабо контролируются из Киева, ситуация с эвакуацией из Мариуполя сложная, несколько сотен тысяч человек в Мариуполе продолжают... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:09

2022-03-09T10:09

2022-03-09T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нацподразделения Украины слабо контролируются из Киева, ситуация с эвакуацией из Мариуполя сложная, несколько сотен тысяч человек в Мариуполе продолжают оставаться "живым щитом" для нацподразделений Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин."У нас есть понимание того, что националистические подразделения слабо контролируются из Киева, именно поэтому ситуация крайне затруднена. Все те люди, которые смогли покинуть Мариуполь и переместиться в безопасное место - это происходило вопреки договоренностям и только благодаря самопожертвованию наших военнослужащих, собственному риску для жизни. Ребятам из подразделения удается людей вывести буквально из тех районов Мариуполя, куда удается добраться", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24"."Несколько сотен тысяч человек продолжают оставаться вынужденно "живым щитом" для тех нацбатов, которые сконцентрировали свои основные силы сейчас в Мариуполе", - добавил он."Увы, мы крайне пессимистично здесь настроены. И все, скажем так, наши режимы прекращения огня противник просто использует в своих целях... Нам ничего другого не остается, кроме как метр за метром освобождать территорию Мариуполя и по мере того, как мы подходим к районам, где есть гражданское население - мы пытаемся его эвакуировать, но это вопреки договоренностям", - подчеркнул глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

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Беженцы о том, как выбирались под обстрелами из-под Мариуполя Беженцы из поселка Сартана рассказывают как выбирались под огнём украинской армии. Сейчас они в селе Безыменное в лагере беженцев. 2022-03-09T10:09 true PT4M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр