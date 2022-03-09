https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777244758.html

Уровень заболеваемости COVID-19 снизился в России за неделю почти на треть

Уровень заболеваемости COVID-19 снизился в России за неделю почти на треть - РИА Новости, 09.03.2022

Уровень заболеваемости COVID-19 снизился в России за неделю почти на треть

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю снизился на 29,6 процента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:17

2022-03-09T11:17

2022-03-09T12:35

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю снизился на 29,6 процента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В среду она провела селекторное совещание об эпидобстановке с региональными управлениями ведомства.В структуре заболеваемости 7,9 процента случаев приходится на три субъекта: Москву — 2,6%, Санкт-Петербург — 4,0%, Московскую область — 1,3%, 92,1 процента — на оставшиеся 82 субъекта.За два года пандемии в России выявили более 17 миллионов инфицированных SARS-CoV-2, из них 358 тысяч человек спасти не удалось. Страна занимает шестое место по числу зарегистрированных заражений.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Сейчас полностью привиты уже более 84 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 56 процентов.

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Владимир Лаврентьев

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