11:17 09.03.2022 (обновлено: 12:35 09.03.2022)
Уровень заболеваемости COVID-19 снизился в России за неделю почти на треть
Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 29,6%
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю снизился на 29,6 процента, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В среду она провела селекторное совещание об эпидобстановке с региональными управлениями ведомства.
"По итогам девятой недели 2022 года в стране зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, что на 29,6% ниже, чем на прошлой неделе", — рассказала Попова, ее слова приводятся в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
В структуре заболеваемости 7,9 процента случаев приходится на три субъекта: Москву — 2,6%, Санкт-Петербург — 4,0%, Московскую область — 1,3%, 92,1 процента — на оставшиеся 82 субъекта.
За два года пандемии в России выявили более 17 миллионов инфицированных SARS-CoV-2, из них 358 тысяч человек спасти не удалось. Страна занимает шестое место по числу зарегистрированных заражений.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Сейчас полностью привиты уже более 84 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 56 процентов.