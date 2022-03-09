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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/kontrol-1777373320.html
Группировка войск ЛНР взяла под контроль три населенных пункта
Группировка войск ЛНР взяла под контроль три населенных пункта - РИА Новости, 09.03.2022
Группировка войск ЛНР взяла под контроль три населенных пункта
Группировка войск ЛНР освободила ещё три населенных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:20
2022-03-09T22:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР освободила ещё три населенных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:20 09.03.2022 (обновлено: 22:30 09.03.2022)
 
Группировка войск ЛНР взяла под контроль три населенных пункта

Минобороны: группировка войск ЛНР взяла под контроль Затишное, Песчанку и Суровцевку

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР освободила ещё три населенных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка", - заявил он.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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