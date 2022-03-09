https://ria.ru/20220309/kompensatsii-1777264565.html

Пушилин подписал указ о компенсациях раненым и семьям погибших военных ДНР

Пушилин подписал указ о компенсациях раненым и семьям погибших военных ДНР - РИА Новости, 09.03.2022

Пушилин подписал указ о компенсациях раненым и семьям погибших военных ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому семьям погибших после 24 февраля военных ДНР, сотрудников МВД, МЧС и... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:45

2022-03-09T12:45

2022-03-09T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому семьям погибших после 24 февраля военных ДНР, сотрудников МВД, МЧС и осуществлявших разминирование выплатят по 5 миллионов рублей, а получившим ранения - по 3 миллиона рублей."В случае гибели лица из числа военнослужащих, сотрудников МВД, а также лиц, проходящих службу в МЧС ДНР, непосредственно осуществляющих разминирование территорий и объектов от боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, которое погибло в период с 24 февраля 2022 года до прекращения действия указа главы ДНР от 19 февраля 2022 года №29 "О проведении общей мобилизации", членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 000 000 рублей",- говорится в указе, опубликованном штабом территориальной обороны ДНР.Также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники МЧС, получившие ранения в период с 24 февраля до прекращения действия указа "о проведении общей мобилизации", получат 3 миллиона рублей. Ранее Пушилин заявлял, что мобилизация в ДНР пока не остановлена, соответствующего указа еще нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/zhoga-1776968697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр