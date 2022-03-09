https://ria.ru/20220309/isk-1777260737.html

Новый иск Навального к колонии начнут рассматривать 22 марта

Новый иск Навального к колонии начнут рассматривать 22 марта - РИА Новости, 09.03.2022

Новый иск Навального к колонии начнут рассматривать 22 марта

Петушинский районный суд 22 марта начнет рассматривать новый иск Алексея Навального к колонии, в котором он оспаривает запрет адвокатам проносить технику на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:30

2022-03-09T12:30

2022-03-09T12:30

происшествия

владимирская область

ив роше

вадим кобзев

ольга михайлова

алексей навальный

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ПЕТУШКИ (Владимирская область), 9 мар – РИА Новости. Петушинский районный суд 22 марта начнет рассматривать новый иск Алексея Навального к колонии, в котором он оспаривает запрет адвокатам проносить технику на выездное заседание Лефортовского суда Москвы, заявила судья Нина Карташова.Как отметил на предварительном заседании адвокат блогера Вадим Кобзев, речь идет о заседаниях 15, 21-22, 24-25 и 28 февраля, а также 1-5 марта.Кобзев запросил у колонии записи с видеорегистраторов в те дни, когда были заседания суда. Как отметил адвокат, он и адвокат Ольга Михайлова каждый раз настаивали на том, чтобы взять технику с собой."В силу закона они обязаны сдавать", - заявил на это представитель колонии. Судья в свою очередь решила удовлетворить ходатайство защиты.Рассмотрение иска по существу начнется 22 марта в 11 утра.Лефортовский суд в ходе выездных заседаниях в исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает срок Навальный, рассматривает новое дело блогера – о мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении суда.Кроме того, ранее Навальный подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все из них были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20220221/navalnyy-1774066926.html

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владимирская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владимирская область, ив роше, вадим кобзев, ольга михайлова, алексей навальный