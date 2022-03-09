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Новый иск Навального к колонии начнут рассматривать 22 марта
Новый иск Навального к колонии начнут рассматривать 22 марта - РИА Новости, 09.03.2022
Новый иск Навального к колонии начнут рассматривать 22 марта
Петушинский районный суд 22 марта начнет рассматривать новый иск Алексея Навального к колонии, в котором он оспаривает запрет адвокатам проносить технику на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:30
2022-03-09T12:30
происшествия
владимирская область
ив роше
вадим кобзев
ольга михайлова
алексей навальный
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ПЕТУШКИ (Владимирская область), 9 мар – РИА Новости. Петушинский районный суд 22 марта начнет рассматривать новый иск Алексея Навального к колонии, в котором он оспаривает запрет адвокатам проносить технику на выездное заседание Лефортовского суда Москвы, заявила судья Нина Карташова.Как отметил на предварительном заседании адвокат блогера Вадим Кобзев, речь идет о заседаниях 15, 21-22, 24-25 и 28 февраля, а также 1-5 марта.Кобзев запросил у колонии записи с видеорегистраторов в те дни, когда были заседания суда. Как отметил адвокат, он и адвокат Ольга Михайлова каждый раз настаивали на том, чтобы взять технику с собой."В силу закона они обязаны сдавать", - заявил на это представитель колонии. Судья в свою очередь решила удовлетворить ходатайство защиты.Рассмотрение иска по существу начнется 22 марта в 11 утра.Лефортовский суд в ходе выездных заседаниях в исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает срок Навальный, рассматривает новое дело блогера – о мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении суда.Кроме того, ранее Навальный подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все из них были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20220221/navalnyy-1774066926.html
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происшествия, владимирская область, ив роше, вадим кобзев, ольга михайлова, алексей навальный
12:30 09.03.2022
 
Новый иск Навального к колонии начнут рассматривать 22 марта

Петушинский районный суд 22 марта начнет рассмотрение нового иска Навального к колонии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
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ПЕТУШКИ (Владимирская область), 9 мар – РИА Новости. Петушинский районный суд 22 марта начнет рассматривать новый иск Алексея Навального к колонии, в котором он оспаривает запрет адвокатам проносить технику на выездное заседание Лефортовского суда Москвы, заявила судья Нина Карташова.
Как отметил на предварительном заседании адвокат блогера Вадим Кобзев, речь идет о заседаниях 15, 21-22, 24-25 и 28 февраля, а также 1-5 марта.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Кобзев запросил у колонии записи с видеорегистраторов в те дни, когда были заседания суда. Как отметил адвокат, он и адвокат Ольга Михайлова каждый раз настаивали на том, чтобы взять технику с собой.
"В силу закона они обязаны сдавать", - заявил на это представитель колонии. Судья в свою очередь решила удовлетворить ходатайство защиты.
Рассмотрение иска по существу начнется 22 марта в 11 утра.
Лефортовский суд в ходе выездных заседаниях в исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает срок Навальный, рассматривает новое дело блогера – о мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении суда.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Навальный подал шестой иск к ИК-2 во Владимирской области
Кроме того, ранее Навальный подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все из них были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
 
ПроисшествияВладимирская областьИв РошеВадим КобзевОльга МихайловаАлексей Навальный
 
 
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